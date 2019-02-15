İspanya'da erken genel seçime gidilecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin sunduğu 2019 devlet bütçesinin Mecliste reddedilmesinin ardından, Sanchez'in erken seçim tarihini açıklaması bekleniyordu.

Sağcı Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado da Meclisteki bütçe oylamasından sonra basına yaptığı açıklamada, "Katalonya'nın bağımsızlığı ve popülizme karşı" Vatandaşlar (C's) ve Vox partilerine birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu. Benzer bir ittifak geçtiğimiz kasım ayında ülkenin güneyindeki Endülüs özerk yönetimi parlamentosunda yapılmış, PP ve C's'nin koalisyon hükümetine Vox dışarıdan destek vermişti.

Casado, iktidara gelmeleri halinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri engellemek için Anayasanın 155. maddesini kullanarak, Katalonya'nın yönetimini yerelden merkeze alacağını vadediyor.

İspanya'da son genel seçim 2016 Haziran ayında yapılmış ve hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçimlerde en fazla oyu alan PP'nin kurduğu azınlık hükümeti, parti içindeki yolsuzluk iddialarından dolayı 2 yıldan az bir süre iktidarda kalmıştı. PP'nin Meclisteki güven oylamasıyla iktidardan düşmesinin ardından 2018 Haziran ayında, yüzde 23'lük oyu bulunan PSOE'nin azınlık hükümeti kurulmuştu. (DIŞ HABERLER)