Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı

GÜNCELLENDİ

HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara, İstanbul, Aydın gibi pek çok kentte yürütülen operasyonlarda aralarında HDP üye ve yönetilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.