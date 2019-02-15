Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
Avcılar'da bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. İşçi Mehmet Çüsan bacağından yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Avcılar'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağından yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)
Beka sorunu mu, bakiye sorunu mu?
Neden özelleştirdiniz?
Hegemonya savaşı kızışırken: Puzzle’ın parçalarını kim toplayacak?
Evlilik nedeni ile iş sözleşmesi feshi bir yıl içinde yapılmalıdır
Çöken sadece bina mı?
MEB’e çağrı: ‘Telkin’ değil ‘Bilim yoluyla eğitim’
Başka Bir Sanat Mümkün Mü?