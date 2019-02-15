Eren Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul eski milletvekili ve CHP PM üyesi Eren Erdem'in hücresi değiştirildi. Erdem ayrıca bugün pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray Erdem ile de görüşebildi. Haberi, CHP İstanbul eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medyadan duyurdu.

Yarkadaş twitter hesabından, “Arkadaşımız Eren Erdem'in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan Muharrem İnce ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti. Eren bugün ayrıca, pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray’la da cezaevinde yeniden görüşebildi. Yeni kitabı İÇ’i okurlarla buluşturan Eren Erdem, 1 Mart’ta yapılacak olan duruşmaya hazırlanıyor ve hepinize 'bol selam – sevgi' yolluyor” mesajını paylaştı.

Arkadaşımız @erenerdemnet 'in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan @vekilince ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 15 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)