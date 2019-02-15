15 Şubat 2019 12:24

Ömer Fethi Gürer: Maden kanunu 15 kez kimler için değişti?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 118 farklı yabancı firmaya ait olan 593 maden ruhsatı bulunduğunu açıkladı.

Ömer Fethi Gürer: Maden kanunu 15 kez kimler için değişti?

Fotoğraf: Pixabay

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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizde 118 yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı bulunduğunu açıkladı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Yabancı yatırımcıların ülkemizde maden ruhsatı alabilmesi için Türk Ticaret Kanununa göre kurdukları şirket var mıdır? Türk yatırımcılara ait şirketlerin ortakları var mıdır? Maden sahalarının ruhsatlarının ihale edilmesi süreçlerinde koşullara uygun yabancı yatırımcı girişi olmuş mudur? Kaç ihale ile maden sahası almışlardır? Ülkemizde yabancı yatırımcılarla ortak devam eden maden alanlarında çalışma amaçlı proje sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

    118 YABANCI FİRMAYA AİT 593 MADEN RUHSATI

    Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş, mevcut durum itibarıyla yürürlükte olan 118 farklı yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı bulunduğunu belirtti.

    Bakan Dönmez, mevcut durum itibarıyla yürürlükte olan maden ruhsat sahalarından 206 adet ruhsatın, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş yabancı yatırımcı şirketler tarafından ihale yolu ile alındığını belirterek “Yabancı yatırımcı şirketler tarafından ihalesi kazanılan 14 adet saha için ise işletme projesi verilmiş olup işlemleri devam etmektedir” dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemizde Türk yatırımcılara ait şirketlerin yabancı yatırımcı şirketlere ortaklıklarının olup olmadığı ve Türk yatırımcılara ait şirketler ile yabancı yatırımcı şirketlerin ortak yürüttüğü projeler ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından görüş alınması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

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    "MADEN KANUNU 15 KEZ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?"

    CHP Niğde Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarları döneminde 14 kez değişen maden kanunu, dün de TBMM’ne getirilen yeni kanun teklifi ile 15. kez değişmiş oldu. Getirilen yeni düzenlemeler farklı riskleri de içeriyor. Yasa, eklemelerle ciddi değişime uğradı. Haklı olarak 'bu değişiklik talepleri nereden kaynaklanıyor' sorusu gündeme geliyor. Yabancı şirketlerin doğrudan ve dolaylı olarak sektörde varlığı, 'onların isteklerine göre şekillendirilen düzenlemeler yapılıyor' kaygısını artırıyor. İş güvenliği ve işçi lehine düzenlemeler içermeyen kanunun, işleticilere avantaj sağlaması ise dikkat çekiyor. Ülkemizde yabancı şirketler avantajlı ve kârı yüksek işlerde yatırıma yöneliyorlar ve örnekleri bilindiği gibi taleplerini de kabul ettirme becerisine sahipler. Ülke doğasının katledilmesinden öte kâr hırsı ile kural tanımayan hatta kural belirleyen yabancı şirketlerin varlığı az gelişmiş ya da ekonomisi sorunlu ülkelerde önemli değişimler getirebiliyor. Maden, yer altı varlıklarının bir şekilde paraya dönüştürülme halidir. Büyük rant geliri olan bu alan, büyük sermaye için de cazip bir alandır. Bu kadar yabancı yatırımcının bu alanda olması ortada olanın önemini de göstermektedir. Maden Kanunu değişiklikleri yabancı yatırımcının etkisinin büyüklüğünün yansımasıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

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