Olumsuz veriler art arda gelse de Albayrak için tablo tozpembe

Ekonomide olumsuz veriler art arda açıklanırken merkezi yönetim bütçesi, ocakta 5,1 milyar lira fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu verilere dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu” dedi.

Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu. pic.twitter.com/tjTZgrNnpv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Şubat 2019

İŞSİZLİK, SANAYİ ÜRETİMİ, ENFLASYON...

Berat Albayrak, bütçe fazlasını öne çıkarsa da ocak ayı birçok olumsuz ekonomik verinin açıklandığı bir dönem oldu.

Bugün ilan edilen verilere göre işsizlik Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde resmi rakamlara göre yüzde 12,3’e yükseldi. İşsiz sayısı Kasım döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi 2018 yılının aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8; imalat sanayi üretimi ise yüzde 10,8 azaldı. Aynı dönemde ara malı üretimi yüzde 14,9, sermaye malı üretimi ise yüzde 8,6 daraldı.

Ocak ayı başında açıklanan verilere göre enflasyon ise yüzde 20,35'e yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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