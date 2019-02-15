15 Şubat 2019 11:10
Son Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2019 22:43

Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a evinde 2-1’lik skorla yenildi

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor rakibine 2-1 mağlup oldu.

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Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a evinde 2-1’lik skorla yenildi

Fotoğraf: AA

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    Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

    18'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top doğrudan auta gitti.

    28'inci dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

    30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden topu içeri gönderdi. Altıpas içinde topla buluşan Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ertaç Özbir pozisyonu önledi.

    39'uncu dakikada orta sahada Adem Büyük'ün Lens'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır önce oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Çakır, Adem Büyük'ü direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

    49'uncu dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortaya hereketlenen Gökhan Gönül ön direkten kafayla topu kale ağzına indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Atiba'nın altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

    53'üncü dakikada Lens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

    65'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ömer Şişmanoğlu'nun Mirin'in ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Karius'un yanından ağlarla buluştu: 1-1.

    70'inci dakikada Caner'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Ljajic'in altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in yanından ağlara gitti: 1-2.

    90'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, direkt ceza sahası içerisine orta açtı. Kagawa'nın bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

    Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı üç maçtan ikisi Beşiktaş'ın galibiyeti ile sonlanırken 1 maç berabere bitti.

    LJAJIC, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

    Siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.

    70'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.

    SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN PROGRAMI

    16 Şubat Cumartesi

    13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar stadı)
    16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye stadı)
    19.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker stadı)

    17 Şubat Pazar

    13.30 Erzurumspor-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir stadı)
    16.00Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadı)
    16.00 Trabzonspor-Alanyaspor (Medical Park stadı)
    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı)

    18 Şubat Pazartesi

    20.00 Antalyaspor-Başakşehir (Antalya stadı)

    (SPOR SERVİSİ)

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