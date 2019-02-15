15 Şubat 2019 11:10

Süper Lig'de 22. hafta, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla açılıyor

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 20:30'da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 22. hafta, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla açılıyor

Görseller: Yeni Malatyaspor logosu & Beşiktaş logosu & Stadyum | Pixabay

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    Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta  bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla açılacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Ligde sıkıntılı süreçler geçiren Beşiktaş, Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puan alabilirse, bu sezon ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek.

    Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puanla 3'üncü sırada, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada giriyor.

    QUARESMA'NIN CEZASI BİTTİ

    Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın kart cezası bitti | Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun Malatyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak.

    BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART CEZASI SINIRINDA

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş | Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bu maçta sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

    Sağ göz korneasında enfeksiyon tespit edilen ve antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup, Malatya deplasmanında görev almayacak.

    Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Burak Yılmaz | Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

    Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    • Loris Karius
    • Utku Yuvakuran
    • Gökhan Gönül
    • Caner Erkin
    • Adriano Correia
    • Domagoj Vida
    • Nicolas Mirin
    • Enzo Roco
    • Gary Medel
    • Atiba Hutchinson
    • Necip Uysal
    • Muhayer Oktay
    • Dorukhan Toköz
    • Adem Ljajic
    • Ricardo Quaresma
    • Shinji Kagawa
    • Jeremain Lens
    • Cyle Larin
    • Mustafa Pektemek
    • Güven Yalçın
    • Burak Yılmaz

    EROL BULUT: İLGİNÇ BİR 90 DAKİKA İZLEYEBİLİRİZ

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sahaya 3 puan için çıkacağız. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir 90 dakika izleyebiliriz" dedi.

    Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Erol Bulut | Fotoğraf: Orhan Yoldaş /AA

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi ve Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak istediklerini belirterek sezonun 34. haftasına kadar konumlarını korumak istediklerini söyledi. Takım kadrosunda geçen sezon ve bu sezon arasında büyük fark olduğunu kaydeden Bulut, "Hücumu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz. Son 2-3 maçta hücum ve defans anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Kart cezalısı olan kaleci Fabien Farnolle oynayamayacak ama bu konuda sıkıntımız yok. Ertaç Özbir her zaman hazır olan bir oyuncumuz. Bifouma son maçta aldığı darbeden dolayı bir ay bizden uzak kalacak gibi görünüyor. Pereira da yaklaşık 10 gün bizden uzak kalacak. Buğra'nın hafif bir sıkıntısı var, aramızda yok. Aboubakar, antrenmanda dizine bir darbe aldı, bugün aramızda yok. Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Her maçta olduğu gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Sahaya 3 puan için çıkacağız. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir 90 dakika izleyebiliriz." dedi.

    SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN PROGRAMI

    Bugün

    20.30 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya stadı)

    16 Şubat Cumartesi

    13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar stadı)
    16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye stadı)
    19.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker stadı)

    17 Şubat Pazar

    13.30 Erzurumspor-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir stadı)
    16.00Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadı)
    16.00 Trabzonspor-Alanyaspor (Medical Park stadı)
    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı)

    18 Şubat Pazartesi

    20.00 Antalyaspor-Başakşehir (Antalya stadı)

    (SPOR SERVİSİ)

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