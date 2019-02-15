Dünya Öykü Günü'nde Kadıköy'de öykü dağıtma eylemi

Kadıköy'de düzenledikleri kültür ve sanat etkinlikleriyle tanınan Kadıköy Her Şey grubu katılımcıları, yazarlar Belma Fırat, Ayşegül Tözeren ve TYS başkanı Mustafa Köz ile birlikte 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde yurttaşlara Khalkedon meydanında karanfil sunup öyküler dağıttı.

Kadıköy Her Şey grubu katılımcıları, 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde Kadıköy sokaklarında Türkçe öykülerden ve 2019 Dünya Öykü Günü Bildirisinden bölümler dağıttı. Dünya Öykü Günü’nün bu seneki bildirisini yazar Özcan Karabulut kaleme aldı.

"YILGINLIK GÜNLERİNDE DAHA ÇOK ÖYKÜMÜZ BİRİKİYOR"

Yazar Ayşegül Tözeren, "1990'larda Ankara'da başlayan Uluslararası Öykü Günleri, 2000'lerin başında Dünya Öykü Gününü doğurdu. O günler de bu günler gibi bezgin günlerdi" diye konuştu. Tözeren, "Öykü gününe ihtiyacımız var; yılgınlık, yorgunluk günlerinde daha çok öykümüz birikiyor" dedi.

Kadıköy Her Şey grubuyla birlikte yurttaşlara öyküler dağıtan yazar Belma Fırat ise, "Öykü, insanlara dokunmak için bir fırsat, hepimizin bir öyküsü var hayatta" dedi.

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, "Herkesin bir şiiri de öyküsü de var. Yeter ki insanın içindeki o şiiri de öyküyü de çıkartabilelim, yaşatabilelim ve dağıtabilelim" dedi. Öykünün düşler ve hayattan çıktığını ifade eden Köz, "Önemli olan düşleri ve hayatı koruyabilmek ve paylaşabilmek" dedi.

Kadıköy Her Şey grubu katılımcılarından üniversite öğrencisi Evrim Şemsi Sancı ise, "Dağıttığımız öyküler bizim bir parçamızdır" dedi.

Kadıköy Her Şey grubu katılımcılarından Seçil Sinanoğlu da kültür ve sanat alanında bildiklerini paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

ÖYKÜ DAĞITIMI SIRASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Kendisine uzatılan öyküyü alan bir yurttaş, "Bugün yalnız başıma yürürken karşıma çıktınız. Bu öykü, yalnızlığımı paylaşacak" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)