9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 42 yıl hapis

İzmir'in Konak ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA'nın haberine göre, 27 Ekim 2018'de 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 65 yaşındaki sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık A.K. (65) ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığa "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 30, "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkla ilgili indirim maddesi uygulamayarak A.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde Çimentepe Mahallesi'nde komşusu Abdulbaki Kayapınar tarafından 27 Ekim 2018'de cinsel istismara uğradığını söyleyen 9 yaşındaki çocuk, daha sonra çocuk izleme merkezinde verdiği beyanında olayı anlatmıştı.

Gözaltına alınan Kayapınar hakkında tutuklama kararı verilmişti. İddianamede, Kayapınar'ın "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından cezalandırılmasını talep edilmişti. (HABER MERKEZİ)