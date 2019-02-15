Uşak'ta bir kadını rehin alan şahsın açtığı ateşte bir polis öldü

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HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara, İstanbul, Aydın, Kocaeli ve Urfa'da yürütülen operasyonlarda aralarında HDP üye ve yönetilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.