15 Şubat 2019 09:37
Uşak'ta bir kadını rehin alan şahsın açtığı ateşte bir polis öldü
Uşak’ta hakkında uzaklaştırma kararı olan şahıs, bir kadını rehin aldı, olay yerine gelen polisi vurdu. Saldırgan, polislerin karşı ateşinde öldürüldü
Fotoğraf: DHA
Uşak'ın Banaz ilçesinde uzaklaştırma kararı olan şahıs eve zorla girerek geçmişte birlikte yaşadığı belirtilen kadını rehin aldı. Saldırganın olay yerine sevk edilen polislere açtığı ateşte 1 polis hayatını kaybetti.. Saldırganın polislerin açtığı ateşte öldürüldüğü belirtildi.
Saat 06.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran kadını rehin alan şahıs, silahını kadının başına dayadı.
Olay yerine sevk edilen polislerden Mehmet A.'ya kapıyı kadının kızı açtı. Saldırganın açtığı ateşte polis Mehmet A. hayatını kaybetti.
Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak öldürdü. (Uşak/DHA)