Bitlis, Hakkari ve Bingöl'de eğitime kar tatili

Bölge illerinde kar yağışı etkili olurken Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri, Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesi ile Bingöl merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mezopotamya Ajansının haberine göre, Bitlis merkez ve Tatvan ile Ahlat ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. 1.5 metreyi aşan kar kalındığı nedeniyle Bitlis Valiliği, yaptığı açıklama ile 15 Şubat Cuma günü kent merkezi ile bağlı köylerde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Ahlat ve Tatvan Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda da, ilçe ve bağlı köylerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

HAKKARİ

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari’de de okullar yine bir süre ile tatil edildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 15 Şubat 2019 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL

AA'nın verdiği bilgiye göre, Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçede okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile Adaklı, Genç, Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Bu bölgelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildi.(HABER MERKEZİ)