Beykoz Belediyesi, mesire alanını Bilal Erdoğan’ın vakfına verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimindeki belediyelerin, iktidara yakın vakıflara “kıyak”ları sürüyor. Beykoz Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiraladığı mesire alanının kullanım hakkını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde yer aldığı Okçular Vakfına verdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre vakıf, içinde amatör okçuluk alanı, spor tesisleri, lokanta ve tesislerin bulunduğu mesire alanını 2043 yılına kadar kullanacak. Beykoz Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Aydın Habil, vakıf ile belediye arasında yapılan protokolün talep ettikleri halde kendilerine gösterilmediğini söyledi. Habil, “Gelin görün ki daha protokol meclisten geçmeden alana tabela asmışlar” ifadesini kullandı.

Beykoz Belediyesi Meclisinin şubat ayı oturumları gündemine Okçular Vakfına ilişkin bir “ortak hizmet protokolü” düzenlemesi teklifi geldi. Teklifte belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tasarrufunda bulunan Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri’ni 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiraladığı anlatıldı.

“Gelinen süreçte Alibahadır C Tipi Mesire Alanı Gelişim Projesi kapsamında 2 adet Kır Kahvesi, 2 adet Kır Lokantası, 1 adet Büfe, 10 adet Yöresel Satış Ünitelerinin yapımı belediyemizce tamamlanmıştır” denilen teklifte Okçular Vakfının dilekçesine de yer verildi. Vakıf belediyeye 4 Mayıs 2018 tarihinde verdiği dilekçede 12 Mayıs 2043 yılına kadar mesire alanı ve içerisindeki tesislerin kullanım hakkının kamu yararı da gözetilerek kendilerine verilmesini, işletme hakkının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) verilmesini talep etmiş.

“HER ŞEY 2016 YILINDA BAŞLADI”

Beykoz Belediyesinin CHP’li meclis üyesi Aydın Habil, teklifin CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Habil, belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiraladığı bu mesire alanı için 2016 yılında düzenleme ihalesi açtığını ve 12 milyon 480 bin liraya ihale ettiğini belirterek “Her şey 2016 yılında siyah beyaz bir film gibi başladı. Mesire alanına ilişkin ihale 1 harf eksik yazıldığı için yaklaşık 2 milyon fazladan ihale edildi. Beykoz Belediyesi bütçesindeki artışlarla yaklaşık 18 milyona yapılan mesire alanı Okçular Vakfına devrediliyor” dedi.

PROTOKOL MECLİSTEN GEÇMEDEN TABELALAR ASILDI

Talep ettikleri halde konuyla ilgili hiçbir ekin ve protokolün kendilerine gösterilmediğini vurgulayan Habil “Ama gelin görün ki tabelalar bile meclisten protokol geçmeden yerlerine asılmış. Buranın tasarrufu tamamen vakfa geçmiş oldu. Halkın bu alanı kullanıp kullanamayacağını şu anda bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. Alanda şu an “Okçular Vakfı Riva Tesisleri” yazılı tabela asılı.

Son dönemde Üsküdar Belediyesi de İlim Yayma Vakfına 49 yıllığına bedelsiz verilen taşınmazla gündeme gelmişti. (HABER MERKEZİ)