Küba: ABD, Venezuela’ya karşı özel kuvvetlerini Karayipler’e taşıdı

Küba, ABD’nin “insani kriz” bahanesiyle Venezuela’ya müdahalede bulunabilmek için özel kuvvetlerini Karayipler’e konuşlandırdığını açıkladı.

“Devrimci Hükümetten Deklarasyon” başlığıyla yayımlanan açıklamada Venezuela’da darbe girişiminin şu ana kadar başarısız olduğu belirtildi.

Venezuela’da 3 hafta önce Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, bu ilanın ardından ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Batılı liderler kısa sürede sağcı Guaido’ya desteklerini açıklamıştı.

Küba’nın açıklamasında bu sürecin ABD’nin şu an Venezuela’ya sokmaya çalıştığı insani yardımlardan “bin kat fazla” zarar veren yaptırımları hayata geçirmesine olanak sağladığı belirtildi.

6 Şubat-10 Şubat arasında Porto Riko’nun Rafael Miranda Havalimanı, Dominik Cumhuriyeti’nin San Isidro Hava Üssü ve Karayipler’deki diğer stratejik noktalara askeri nakliye uçaklarının konuşlandığı belirtilirken bu gelişmelerden söz konusu ülke yönetimlerinin dahi bilgilendirilmemiş olabileceği aktarıldı. ABD’nin gizli operasyonlarında kullanan Özel Kuvvetler ve deniz piyadelerinin buralara taşındığı öne sürüldü.

ABD VE DOMİNİK CUMHURİYETİNDEN YALANLAMA

ABD’nin Venezuela Özel Elçisi Elliott Abrams, Küba’dan gelen bu açıklamanın “yeni bir yalan” olduğunu savundu. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas da ülkelerine ABD askeri uçaklarının indiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Vargas, Venezuela krizine barışçıl çaba bulunması yönünde çalıştıklarını ifade etti.

GUAIDO, MÜDAHALE TARAFTARI

ABD basınına yansıyan yorumlarda Venezuela'ya müdahalede askeri yöntemlerin kullanılmasının da masada olduğu belirtiliyordu. İlk günden bu yana orduya çağrılar yapan Guaido da ülkeye yönelik bir askeri müdahaleye karşı çıkmadığı anlamına gelebilecek açıklamalar yapmıştı. Guaido, ülkesine yönelik bir askeri müdahaleye yeşil ışık yakıp yakmayacağı sorusunu, muhalefetin "mümkün olan her şeyi yapacağını" belirterek cevaplamıştı. (DIŞ HABERLER)

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