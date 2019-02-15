Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek ülkede "ulusal acil durum" ilan etti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.

Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı ulusal acil durum ilan ediyorum." dedi.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Başkan Trump'ın ülkede acil durum ilan etmesinin ardından Demokrat Partinin önde gelen isimleri karara tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkanın kanun dışı şekilde var olmayan bir krizi varmış gibi göstermesi anayasamızın ciddi şekilde ihlalidir ve ülkemizi daha güvensiz hale getirmektedir." ifadesine yer verildi.

Trump, bugün yaptığı basın toplantısında, "Ülkemize korkunç derecede uyuşturucu giriyor. Bunların çoğu güney sınırlarından. Bu nedenle güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

DÜN DUYURULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump, daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacak, ancak sınırımızdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduğumuzdan emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli başkanlık tedbirlerini alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

DUVARIN FİNANSMANI İÇİN "ULUSAL ACİL DURUM"

Trump'ın "ulusal acil durum" adımı Amerikan medyasında tartışmalara neden olurken, bazı uzmanlar Trump'ın tartışmalı bir konuda acil durum ilan etmesinin Anayasal olarak sorunlu olduğunu iddia ediyor.

Kongreden Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçeyi alamayan Trump'ın "sınır güvenliği konusunda ulusal acil durum" ilan ederek söz konusu duvarın finansmanını temin etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.(AA)