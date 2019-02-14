Binali Yıldırım: Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul Ticaret Odası Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası meclisinde açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Binali Bey'i farklı kılan özellik, projelere finansman bulmak, onları ülke ve millet menfaatine uygulamak, hayata geçirmek, bitirip halka açmaktır” dedi.

Toplantıda konuşan İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ise İstanbul’un sorunlarına ilişkin konuştu. Şehirleşmenin çok hızlı artış gösterdiğini dile getiren Binali Yıldırım, “Köylerdeki nüfus yüzde 20'nin altına düştü. İstanbul'un sorunu çok hızlı şehirleşmesidir. Çok hızlı şehirleşmenin getirdiği altyapı sorunları var, trafik sorunları var, otopark sorunları var, yeşil alan sorunu var” dedi.

‘YÜZDE 100 ÇÖZERİM DERSEM İNANMAYIN’

Ulaşım politikalarına ilişkin de konuşan Yıldırım, “Ben trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim dersem inanmayın. Dünyada bu işi halleden hiçbir büyükşehir yok. Ben sürekli akan bir trafiği taahhüt ediyorum. 80 kilometre olmayacak ama yoğun saatlerde 20 kilometreye kadar düşecek ama dur kalkların olmadığı bir trafik vaat ediyorum. Katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün” dedi. (İstanbul/DHA)