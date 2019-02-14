14 Şubat 2019 20:25
Termik santrallerle ilgili tepki çeken madde geri çekildi
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen maden yasasında yer alan termik santrallere ilişkin madde tepkiler üzerine geri çekildi.
Fotoğraf: Pixabay
Termik santrallerin baca gazı filtresi olmadan 2 yıl daha çalışmasını öngören madde geri çekildi. Önerge 5 partinin imzasıyla verildi.
Ömrünü doldurmuş en az 10 termik santrale 2 yıl daha baca gazı filtresi olmadan çalışma imkanı veren Maden Kanunu Teklifi’ndeki 45’inci Maddeye tepki karşılık buldu.
Söz konusu madde Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak önergesi ile geri çekildi. Maddenin çekilmesi için Meclis’e 60 bin imza verilmişti. (HABER MERKEZİ)
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