14 Şubat 2019 20:20

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 3. yaşında

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluşunun 3. yılı sebebiyle basın açıklaması yapıldı. Açıklamada merkezin yaptığı çalışmalara da paylaşıldı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 3. yaşında

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluşunun 3. yılı sebebiyle basın açıklaması yapıldı. İzmir Adliyesi B blokta yapılan toplantıda konuşan İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gamze Adıgüzel, “Çocuklarımız adına önce çocuk, sonra ses, hak, özgürlük, güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz” dedi.

    İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına basın açıklamasını okuyan Avukat Gamze Adıgüzel öncelikle şunları belirtti: “İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve çocukların yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip etmek, risk altındaki çocukların etkili bir şekilde korunmasını sağlamak, tutukevi ve cezaevi gibi kurumlarda tutulan çocukların koşullarının iyileştirilmesinde gözlemleyici çalışmalar yapmak, çocukları ve toplumu çocuk hukuku konusunda bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluşlara çocukların yararına olacak şekilde bilgilendirme yapmak ve işbirliği yaparak çocuğun üstün yararını kurmaya ve korumaya çalışmak üzere üç yıl önce bugün kurulmuştur.”

    Sözlerine devam eden Adıgüzel, “Çocuk Hakları Merkezi kurulduğu günden bugüne dek, İzmir Barosu tüzel kişiliğinin altında yalnızca İzmir’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de fiziksel, cinsel veya psikolojik istismara maruz kalmış, kötü muamele görmüş ya da ihmal edilmiş çocukların yanında olmak ve haklarını korumak için pek çok davaya müdahil olma talebinde bulunmuş, şüpheliler hakkında suç duyurusu yapmış, müdahil veya gözlemci sıfatıyla bu davaları takip etmiştir. Çocuk Hakları Merkezi, çocukların üstün yararı için çalışan diğer resmi ve gönüllü kurumlarla görüş alışverişinde ve iş birliği içerisinde bulunarak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üyeleri aracılığıyla eğitim, proje ve seminerlere katılarak çocuklar söz konusu olduğunda özel bir yaklaşım benimsenmesi ve sergilenmesi gerektiği hususunda farkındalığı arttırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Yürütülen meslek içi atölye çalışmalarıyla ayrıca İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların bu konuda gelişimi sağlanmakta, çocukların özellikle yargı organları önünde haklarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve adalete erişim sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

     “SÖZ VERİYORUZ”

    Son dönemde kamuoyuna ‘evlilik affı’ olarak duyurulan cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde ceza verilmemesi şeklindeki düzenlemeye 18 baro ile birlikte hayır dediklerini bildiren bildirinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kısa bir süre önce ulaştırıldığını söyleyen Adıgüzel, “Çocuğun her türlü istismarı ile mücadeleyi asli bir görev olarak benimsememizin sonucudur ki; çocuk ve evlilik kelimelerini yan yana getiren, çocuğun istismarını meşrulaştıran çağ dışı düzenlemeleri asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu konuda yayınlar çıkararak, sempozyumlar düzenlenerek kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile tarafımıza yüklenen asli görevleri yerine getirirken izleyeceğimiz, kendimize yol haritası olarak belirlediğimiz usul ve ilkelerin yer aldığı İzmir Barosu Çocuk Koruma Politikası çok yakında ilan edilecektir” sözlerine yer verdi. Adıgüzel şu sözlerle açıklamasını sonlandırdı: “Sözlerimizi 18 yaşına dek herkesin çocuk sayılacağını, her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkına sahip olduğu, çocuğun özel hayatına, ailesine, konutuna, iletişimine, onur ve itibarına haksız olarak müdahale edilemeyeceği, çocuğun her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korumanın her vatandaş için ödev olduğunu hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce çocuk, sonra ses, hak, özgürlük, güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz!” (İzmir/EVRENSEL)

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