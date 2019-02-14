Kadınlar 'aşkın kanunu'nu yeniden yazdı

14 Şubat kadınların "eşitsiz aşka" karşı sokaklarda olduğu bir gündü; İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Erzincan'da bir araya gelen kadınlar "Aşkın Kanunu'nu yeniden yazıyoruz" diyerek 14 Şubat'ta kalıplaşan aşk anlayışına karşı "eşitlik" taleplerini söylediler. Aynı metni okuyarak seslerini duyuran kadınlar, "eşitlik yoksa aşk da yok" dediler.

Adana Kadın Platformu, Çakmak Caddesi Kültür Sokağı’nda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Türlü gerekçelerle günde 5 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken kadınlar, sevginin değil, alışveriş çılgınlığının günü olan 14 Şubat’ı kutlamadıklarını söyledi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Pelin Songül Çiçek, “14 Şubat’ı kutlamıyoruz çünkü sevgi ile isimlendirilen bugünde dahi kadınlar şiddet görmeye, tacize, tecavüze uğramaya, öldürülmeye devam ediyor” dedi.

“AŞKIN KANUNUNU YENİDEN YAZIYORUZ”

“Bugün aşkın kanunun yeniden yazıyoruz” diyen Çiçek, “İçinde ‘ya benimsin, ya kara toprağın yok’ Bir kadına hayatı dar etmeyi ‘seven kıskanır’ diye güzelleme yok. Saçını süpürge ettirmek yok. ‘Bunu mu giyeceksin’, ‘Oraya gidemezsin’, ‘O saate sokakta işin ne?’ yok. Kimin kimi sevebileceğinin adını genel ahlakla çizmek’ yok, ‘Bir adam bitti demeden bitmez’ yok. ‘Hayır’ı naz diye duymak yok. Uğruna ölecek kadar sevdiğin için öldürmek yok. Hediye ile şiddeti, sömürüyü, eşitsizliği, baskıyı aklamak, affettirmek yok” dedi.

Özgecan Aslan’ın 4 yıl önce sevgililer günü öncesinde öldürüldüğünü hatırlatan Çiçek, “Ezgi Köseoğlu, Tuğçe Anlaş, Özlem Yılmaz, Demet Eygi, Derya Boğa,Halime Özdoğan, Ayça Tekin, Türkan Sarıkaya, Songül Elçin, Şehriban Elmas, Leyla Avcı ve daha niceleri… Bunlar isimleri hemen bir çırpıda aklımıza geliveren unutamadığımız Adana’da katledilen kadın arkadaşlarımız, kız kardeşlerimiz…” diye konuştu.

‘SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kadınların hala çantalarında koruma kararları ile katledilmeye devam ettiğini dile getiren Çiçek, kadın cinayetlerini ortaya çıkaran koşulardan bahsederek kadın cinayetlerinde erkeklere uygulanan iyi hal indirimleri, haksız tahrik indirimleri ile caydırıcı cezalar vermeyen erkek yargı, kadın cinayetlerine çözüm üretmeyen devlet ve sorunu ev içi sorun olarak gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın cinayetlerinin nedeni olduğunu söyledi. Tek kurtuluşlarının kadın dayanışması olduğunu dile getiren Çiçek, “Erkek şiddetine karşı susmayacağız, sesimizi birlikte yükselteceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

"ALDATILDIK, SEVDA BÖYLE DEĞİL"

Fotoğraf: DHA

İzmir'de de, Kadın Savunma Ağı üyeleri, Sevgililer Günü’nde "Eşitlik yoksa aşk da yoktur" diyerek şarkılar eşliğinde dans etti. Kadın Savunma Ağı adına konuşan Gizem Coşkun, "Erkek egemen sistem yıllar boyunca biz kadınları aldatmaya çalışmış olabilir, bizler sevdanın bu olmadığını buradan tekrar haykırıyoruz" dedi.

Kadın Savunma Ağı üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliği konusundaki sorunlara değinmek adına "Eşitlik yoksa aşk da yoktur" diyerek, şarkılar eşliğinde Karşıyaka Çarşısı’nda yürüyüş yaptı. Ellerinde "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Aldatıldık, sevda böyle değil", "Eşitlik yoksa aşk da yok" yazılı pankartlarla yürüyüp dans eden kadınlara, sokakta yürüyen eşlik etti. Kadınlar, kalp şeklindeki kağıtlara Didem Madak, Frida Kahlo, Gülten Akın, Birhan Keskin, Füruğ Ferruhzad gibi şairlerin şiirlerini yazarak, sokaktaki hemcinslerine dağıttı. (İzmir/DHA)

KADINLAR İSTANBUL, SAMSUN, KOCAELİ VE PEK ÇOK İLDE ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla Beşiktaş’ta bir araya gelen kadınlar, Kartal Heykeli’ne yürüyerek açıklama yaptılar.

Samsun'da çağrı Samsun Kadın Dayanışması’ndan geldi, Süleymaniye Geçidi’nde buluşarak basın açıklaması yapan kadınlar medyada aşk ve mücevherlerle, pahalı yemeklerle, mutlu sonlarla ve aile vurgularıyla bir “sevgi günü” oluşturulduğunu belirttiler. Sokaktan geçen kadınlara “Erkek egemen aşk tanımını kabul etmiyoruz”, “Öldüren sevgi istemiyoruz”, “Aşk; sevdiği için öleceğini söyleyen erkeklerin sevdiğini öldürmesi değildir” notları dağıtan kadınlar, şiddet sonucu katledilen kadınların adlarının yazıldığı siyah gülleri dağıttı.

Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar da 14 Şubat akşamında Yürüyüş Yolunda megafonla metinlerini okuyup, sokaktan geçen kadınlara metinlerini dağıttılar.

İskenderun Kadın Platformu Eğitim-Sen binasında bir araya gelerek açıklamalarını basınla paylaşırken, Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü üyesi kadınlar da metinlerini sokakta kadınlara dağıttı. (HABER MERKEZİ)