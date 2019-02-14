Adana ve İzmir'de kadınlardan 14 Şubat açıklaması

Adana ve İzmir'de kadınlar Sevgililer Günü dolayısıyla sokağa çıktı, "Eşitlik yoksa aşk da yoktur" açıklamasını yaptı.

Adana Kadın Platformu, Çakmak Caddesi Kültür Sokağı’nda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Türlü gerekçelerle günde 5 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken kadınlar, sevginin değil, alışveriş çılgınlığının günü olan 14 Şubat’ı kutlamadıklarını söyledi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Pelin Songül Çiçek, “14 Şubat’ı kutlamıyoruz çünkü sevgi ile isimlendirilen bugünde dahi kadınlar şiddet görmeye, tacize, tecavüze uğramaya, öldürülmeye devam ediyor” dedi.

“AŞKIN KANUNUNU YENİDEN YAZIYORUZ”

“Bugün aşkın kanunun yeniden yazıyoruz” diyen Çiçek, “İçinde ‘ya benimsin, ya kara toprağın yok’ Bir kadına hayatı dar etmeyi ‘seven kıskanır’ diye güzelleme yok. Saçını süpürge ettirmek yok. ‘Bunu mu giyeceksin’, ‘Oraya gidemezsin’, ‘O saate sokakta işin ne?’ yok. Kimin kimi sevebileceğinin adını genel ahlakla çizmek’ yok, ‘Bir adam bitti demeden bitmez’ yok. ‘Hayır’ı naz diye duymak yok. Uğruna ölecek kadar sevdiğin için öldürmek yok. Hediye ile şiddeti, sömürüyü, eşitsizliği, baskıyı aklamak, affettirmek yok” dedi.

Özgecan Aslan’ın 4 yıl önce sevgililer günü öncesinde öldürüldüğünü hatırlatan Çiçek, “Ezgi Köseoğlu, Tuğçe Anlaş, Özlem Yılmaz, Demet Eygi, Derya Boğa,Halime Özdoğan, Ayça Tekin, Türkan Sarıkaya, Songül Elçin, Şehriban Elmas, Leyla Avcı ve daha niceleri… Bunlar isimleri hemen bir çırpıda aklımıza geliveren unutamadığımız Adana’da katledilen kadın arkadaşlarımız, kız kardeşlerimiz…” diye konuştu.

‘SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kadınların hala çantalarında koruma kararları ile katledilmeye devam ettiğini dile getiren Çiçek, kadın cinayetlerini ortaya çıkaran koşulardan bahsederek kadın cinayetlerinde erkeklere uygulanan iyi hal indirimleri, haksız tahrik indirimleri ile caydırıcı cezalar vermeyen erkek yargı, kadın cinayetlerine çözüm üretmeyen devlet ve sorunu ev içi sorun olarak gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın cinayetlerinin nedeni olduğunu söyledi. Tek kurtuluşlarının kadın dayanışması olduğunu dile getiren Çiçek, “Erkek şiddetine karşı susmayacağız, sesimizi birlikte yükselteceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

"ALDATILDIK, SEVDA BÖYLE DEĞİL"

Fotoğraf: DHA

İzmir'de de, Kadın Savunma Ağı üyeleri, Sevgililer Günü’nde "Eşitlik yoksa aşk da yoktur" diyerek şarkılar eşliğinde dans etti. Kadın Savunma Ağı adına konuşan Gizem Coşkun, "Erkek egemen sistem yıllar boyunca biz kadınları aldatmaya çalışmış olabilir, bizler sevdanın bu olmadığını buradan tekrar haykırıyoruz" dedi.

Kadın Savunma Ağı üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliği konusundaki sorunlara değinmek adına "Eşitlik yoksa aşk da yoktur" diyerek, şarkılar eşliğinde Karşıyaka Çarşısı’nda yürüyüş yaptı. Ellerinde "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Aldatıldık, sevda böyle değil", "Eşitlik yoksa aşk da yok" yazılı pankartlarla yürüyüp dans eden kadınlara, sokakta yürüyen eşlik etti. Kadınlar, kalp şeklindeki kağıtlara Didem Madak, Frida Kahlo, Gülten Akın, Birhan Keskin, Füruğ Ferruhzad gibi şairlerin şiirlerini yazarak, sokaktaki hemcinslerine dağıttı. (İzmir/DHA)