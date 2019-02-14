ETHA muhabiri Adil Demirci için tahliye kararı verildi

Aralarında ETHA muhabiri Adil Demirci ve ESP'lilerin de olduğu 6'sı tutuklu 23 kişinin yargılandığı davanın 2. duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ETHA’nın haberine göre, duruşmaya Almanya Başkonsolosu Reiffenstuel, Batı Alman Eğitimci ve Bilimciler Sendikası (GEW) üyesi Sabine Skubsch, Köln Belediyesi Sol Parti Encümeni Jörg Detjen, SPD Milletvekilli Rolf Müntzenich, Yazar Günther Wallraff, SPD eski Eğitim ve Bilim Bakanı NRW Anke Brunn katıldı.

Tutuksuz yargılananların savunmasının ardından Mahkeme heyeti, diğer sanıklarla ilgili yazılan yazılara gelen cevapların dosyaya eklenmesine karar verdi.

Savunmaların ardından mütalaa veren sevcı; Ali Karaçay, Adil Demirci, Ersin Sedefoğlu, Engin Sınağ, Hasan Kılık'ın tutuksuz yargılanmasını isterken Gönül Gören'in ise tutukluluk halinin devamını ve tüm sanıklar için adli kontrol uygulaması talep etti.

Daha sonra tutuklu yargılananların savunmasına geçildi. Adil Demirci, iddianamede suç olarak gösterilen cenaze ve anma etkinliklerine gazeteci olarak katıldığını belirterek bunun suç olmadığını söyledi. Demirci'nin avukat Keleş Öztürk, müvekkili Adil Demirci'nin yurtdışı yasağı uygulanmasının ikinci bir mağduriyet yaratacağını ifade etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ETHA muhabiri Adil Demirci ile Hasan Kınık'ın tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ise 30 Nisan 2019 tarihine erteledi. (MEDYA SERVİSİ)