14 Şubat 2019 18:59

İZELMAN'da yeni teklif: Enflasyon artı 2 puan

Toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü İZELMAN’da belediye yeni teklifte bulundu. Enflasyonun üzerine yüzde 2’lik zam teklifi kabul görmedi.

İZELMAN'da yeni teklif: Enflasyon artı 2 puan

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    İzelman'da bugün yapılan toplu sözleşme oturumunda bürokratlar resmi enflasyonun üzerine yüzde 2 oranında artış önerirken, öneri beklentinin altında kaldığı için sendika tarafından kabul görmedi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu Şube ile Büyükşehir yönetimi arasındaki 10. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin altıncı oturumu bugün yapıldı. İZELMAN Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya şirket bürokratları ile şube yöneticileri katıldı.

    Oturumda 5 madde üzerinde anlaşma sağlanabildi. Anlaşma sağlanan maddeler hastalık yardımı, teşvik primi, hastalık yardımı, engelli işçilerin hakları, hafta tatili çalışma ücretleri. Daha önce verilen resmi enflasyon oranındaki 20.30 teklif ise yüzde 2 daha arttırılarak yüzde 22.30'a yükseltildi.  Ancak verilen refah artış oranı sendika tarafından kabul görmedi. Bir sonraki oturum için ise 21 Şubat tarihi belirlendi.

    Sözleşme görüşmeleri sırasında çok sayıda İZELMAN işçisi müdürlük binası önünde verilecek teklifi bekledi. Oturumun ardından işçilere açıklamada bulunan şube yöneticileri verilen yüzde 2'lik refah payını beklentinin altında ve düşük olduğu için kabul etmediklerini açıkladılar.

    Toplantı sonrasında şçiler ile bir araya gelen Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, teklif edilen oranın kabul edilebilir bir teklif olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

    “Yukarıda yaptığımız görüşmede 5 6 madde üzerinde, saatlerce konuştuk. Her madde bizim için çok önemli. Yukarıda bazı maddelerde anlaştık bazı maddeler de kısmi olarak anlamda anlaştık. Sizlerin bize verdiği güven ile bizlerinde sizlere verdiği inaç ile yukarıda her maddeye ayrı ayrı bir teklif daha geldi. Daha önceki teklif, cebimizdeki yüz liranın kaybolan yirmi lirası idi. Bundan sonra refah düzeyimiz için mücadele edeceğiz demiştik. Bir yeni teklif geldİ,teklifte yüzde ikilik bir fark geldi. Yüzde 22.30'luk bir zam teklifi önerildi. Fakat biz bu verilen teklifin refah payına denk gelmediğini ve teklifi tekrar değerlendirmelerini söyledik. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir teklifin olmadığını belirttik. Önümüzdeki hafta perşembe günü tekrar buluşmak için sözleştik.”

    MASADA BİTİRMEK İSTİYORUZ

    Genel İş 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise verilen teklifin beklenilenin altında olduğunu söyleyerek, “22.30'luk teklif bizim beklediğimiz teklif değil. Bugün yaşanan enflasyonun refah payının çok altında. Bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ülkedeki durumdan anlaşıldığı gibi bizim bir önceki toplantıda söylediklerimizi hükümette kabul etmiş oldu. Bu teklifin az olduğunu bugün bizimle pazarlık yapan bürokratlarında bildiğini biliyoruz. Beklediğimizin çok çok altında kalan bir rakam. Yüzde 35'in tamamını da alsak, enflasyonun altında kalmış oluruz. Biz gerçekçi bir şey istiyoruz. Biz masada bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    17 MADDEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

    Oturumlarda 70 maddelik TİS taslağının 53 maddesinde anlaşma sağlanırken anlaşılmayan 17 madde arasında sendikal izinler, iş süresi, taban ücret ve ücret zammı, iş güçlüğü zammı, kart primi, koku primi, aile, çocuk ve öğrenim yardımı, yakacak yardımı, hafta tatili çalışma ücreti, tatil günleri çalışma ücreti, grup ve kadro unvanları ve yürürlük süresi gibi maddeler bulunuyor.

    6 BİN 500 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

    Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışan şoför ve atölye işçileri, su ve kanal hizmetlerini yerine getiren İZSU Genel Müdürlüğü ile fen işleri dairesi, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor.

    İLK YIL İÇİN YÜZDE 35 ZAM TALEBİ

    İşçiler ilk yıl için 35 zam, üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE artı yüzde 2 oranında refah payı talep ediyor. İlk yıl için talep edilen günlük yevmiye tutarının neti 90 TL ile 115 TL arasında değişiyor. Talep edilen sosyal hakların ücretlere yansıması yüzde 7 ile 8 civarında bir orana denk geliyor. Eşit işe eşit ücret talep edilen işçiler 7 yıllık takvime bağlanan eksik çalışma uygulamasının kaldırılmasını da istiyor.

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