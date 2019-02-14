14 Şubat 2019 17:58
Haiti’de yolsuzluğa karşı yapılan eylemlerde 2 kişi öldü
Haiti’de yolsuzluğa karşı düzenlenen eylemlerde 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Jean Marc Herve Abelard/EPA/AA
Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı eylemlere dönük saldırılarda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Prensa Latina ajansının haberine göre, başkent Port-au-Prince'de Ulusal Saray yakınında polis eylemcilere saldırdı. Saldırı sırasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sırasında biri gazeteci 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Polis, ölü ve yaralı sayısını doğrulamazken, yerel basında çıkan haberlerde Haiti'de 7 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösteriler sırasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.
Haiti hükümeti yolsuzluk karşıtı eylemlerle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. (AA)