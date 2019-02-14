Haiti’de yolsuzluğa karşı yapılan eylemlerde 2 kişi öldü

Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı eylemlere dönük saldırılarda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Prensa Latina ajansının haberine göre, başkent Port-au-Prince'de Ulusal Saray yakınında polis eylemcilere saldırdı. Saldırı sırasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sırasında biri gazeteci 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Polis, ölü ve yaralı sayısını doğrulamazken, yerel basında çıkan haberlerde Haiti'de 7 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösteriler sırasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Haiti hükümeti yolsuzluk karşıtı eylemlerle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. (AA)