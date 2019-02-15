İnşaatta yaşanan kriz Adana İnşaat Fuarına yansıdı

Volkan PEKAL

Adana

Adana 13’üncü İnşaat Fuarı TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, fuarın bu yıl da aynı başarıyı sürdüreceğine ve çıtayı daha yükseklere taşıyacağına yürekten inandığını söyledi. Anca fuar stantları Demirtaş’ın olumlu ifadelerinin aksine boştu.

Geçtiğimiz yıllarda hareketli geçen fuar alanı bu yıl ortadan ikiye bölündü. Stantların yarısı hiç kullanılmadı. Bazı firmalar stant kiralamasına rağmen fuara katılmadı, onların stantları da boş kaldı.

"KRİZLE DOĞRUDAN İLGİLİ"

Durumu Evrensel'e değerlendiren İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, tablonun inşaattaki krizle doğrudan ilgili olduğunu belirterek "İnşaat hareketli olmayınca inşaat makineleri sergileyen firmalar da fuara katılmadı” dedi. Geçtiğimiz yıllarda fuar alanının tamamının kullanıldığını ifade eden Turanbayburt, “Bu sene hareketlilik de yok. Açılış seremonisinin ardından vatandaş dağıldı” dedi.

Önceki yıllarda alanda emlak satışı yapan firmaların bulunmadığını dile getiren Turanbayburt, “Bu defa onlara da rastladım. Emlak aracılığıyla yeteri kadar müşteri bulamayınca burada da gelenlere satış reklamı yapıyorlar. İş makinelerine, yönelik, tanıtım amaçlı stantlar vardı ama bu sefer çok azdı. Sektörde gelişen vinç tanıtımı olurdu, bu sene çok azdı” dedi.

İnsanların alım gücü az olduğu için konut almadığını ifade eden Turanbayburt, “Yatırım politikasının uzun zamanlı planlanmamasının bir sonucu. 5 yıllık kalkınma planı yapılır ve ona uyulmaya çalışılırdı. Ama şimdi neredeyse günlük planlama yapılıyor. Dolayısıyla ekonomik olarak buna yetişmek zor. İnşaat sektörü rant sektörüne dönüştü. Yaptığınız yatırmaların karşılığını aynı şekilde alamıyorsunuz. Köprü yapıyorsunuz insanlar parasını verip geçmekte zorlanıyor, bizim cebimizden çıkıyor” dedi.

"DÖVİZ AYNI SEVİYEDE GİDERSE DURGUNLUK SÜRER"

Ekonomik verilerin inşaatın geleceği açısından olumlu şeyler vadetmediğini dile getiren Turanbayburt, “Ekonominin de iyi olmayacağı söyleniyor. Sektörde döviz aynı seviyede giderse aynı durgunluk da devam eder, ama hareketlenme olursa ivme aşağı düşer” dedi.

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