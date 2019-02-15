‘Nihat Zeybekci seçilmese de projeleri dayatılacak’

Metehan UD

İzmir

Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Özlem Şenyol ve EGEÇEP Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz, AKP’nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci seçilmese de açıkladığı mega projelerin ve millet bahçelerinin tepeden inme bir şekilde kentin gündemine sokulacağını, esas olanın buna karşı halkın ve yerel yönetimlerin birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdiler.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısı ile kente dair projelerini açıkladı. ‘10 Numara İzmir’ başlığıyla tanıtılan AKP’nin İzmir projelerinin arasında otoyollar, yeni yapılaşmalar, battı çıktılar, Körfez Geçiş Projesi, limanlar, spor merkezleri, marinalar, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, yazılım vadisi, gıda vadisi, millet bahçeleri, spor merkezleri, sanat merkezleri, otel sayılarının arttırılması, turizm merkezleri ve yeni şehir hastaneleri bulunuyor.

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"ZEYBEKCİ DEVLETİN GÜCÜNÜ DE ARKASINA ALIYOR"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Özlem Şenyol ve EGEÇEP Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz, Zeybekci’nin projelerini Evrensel’e değerlendirdi. ŞPO İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol, öncelikli olarak kentin yönetimini projelere sığdıran anlayışını reddettiklerinin altını çizerek “Projeler üzerinden kentin yönetilmesi sağlıklı bir durum değil. Zeybekci’nin projeleri parçacıl plan değişiklikleri ile kentin gündemine gelecek planlardır. Bütüncül planlama ile ters düşüyor. Zeybekci’nin projelerinin büyük bir kısmı aslında Binali Yıldırım’ın 2014’teki projelerinden bazılarını da içine alıyor. Vadettiği projeler, yerel yönetimlerin yetki alanını dışına çıkan konuları da kapsamış, körfez geçiş projesi, 2. çevre yolu, altyapı gibi. Merkezi kurumların yetkisinde olan konuları da bir belediye projesi olarak lanse ediyor. Bir nevi devletin gücünü de arkasına alıyor. Zeybekci kazanamasa da söz konusu projeler kentin gündemine gelecektir, tepeden inme bir şekilde dayatılacaktır” dedi.

"İZMİR’İ İSTANBULLAŞTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR"

Zeybekci’nin projeleri ile AKP’nin yerel yönetimlere ilişkin manifestosunu arasında çelişkiler olduğunu da ekleyen Şenyol şunları söyledi: “Kentin yönetimine aday olmuş kişiler projelerden çok nasıl bir İzmir’e dair temel ilkelerin ortaya koyması gerekirken, proje ile yaklaşıp halkla yönetme kısmını es geçiyor. Projeler, daha çok rant yaratıcı, sermayenin ihtiyaçlarını gözeten, İzmir’i İstanbullaştırmaya yönelik adımlar. Kentin tarihi dokusunun önemini ortaya koyan değil de daha çok İzmir’e yabancı olan terimlerle kentin pazarlanmak istendiğini görüyoruz.”

"ESAS OLAN KARŞI DURABİLECEK MUHALEFETİ ÖRGÜTLEMEK"

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz da Zeybekci’nin 8 millet bahçesi vaadine değinerek “Yapılmak istenen millet bahçelerinin bir kısmı zaten halkın kullanımına açık alanlar. Bazı yerler de askeri alanlar. İzmir’de yeşil alanı arttıracağız diye yola çıkıyorlar ama bu alanları talan etmek istiyorlar. Söyledikleri ile yapmak istedikleri çelişiyor. Sermaye için yeni rant kapısı açmaya çalışıyorlar. AKP seçilmese dahi bunu yapmaya çalışacak. Esas olan bunlara karşı durabilecek bir muhalefeti oluşturmak. Biz de bu muhalefetin nasıl gelişeceğini ve seçilecek olan yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğini kent gündemine sokmaya çalışacağız. Bu konuda yerel yönetimlere de görev düşüyor. Yerel yönetimler de bu tür projelere karşı çıktığında halkın örgütlenmesi daha kolay oluyor. Kocaoğlu döneminde bu tür adımlar atılmadı, Soyer için de bunu zaman gösterecek ama biraz daha umut var. Bu projelere karşı mücadelenin örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa durduramayız” dedi.

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