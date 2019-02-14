Tunus'ta cinsel saldırıya maruz kalan eşcinsel genç tutuklandı

Tunus’ta iki kişi tarafından tecavüz edildiği iddiasıyla karakola şikayete giden bir genç, eşcinsel olduğu öğrenilince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

LGBTİ+ hakları savunucusu Shams derneğinin yaptığı açıklamaya göre, 26 yaşındaki genç erkek, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı biriyle görüşmek için gittiği mekanda 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı.

Euronews’ten Hüseyin Koyuncu’nun haberine göre ismi açıklanmayan kişi, başından geçenleri Tunus polisine anlattıktan sonra iki kişi hakkında şikayette bulunmak istedi. Ancak savcılık cinsel saldırıya uğrayan gencin “Eşcinsel olup olmadığını” öğrenmek için “muayene testi” istedi. Eşcinsel olduğu öğrenilen genç, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus’ta eşcinselliğin yasal koruması olmadığı gibi ceza kanununun 230’ncu maddesinde eşcinsel ilişkiler için 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. (DIŞ HABERLER)