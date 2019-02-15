3600 ek gösterge vaadi daha kaç seçim görecek?

Buse VURDU

Ankara

Hükümet, 24 Haziran seçimleri öncesindeki 3600 ek gösterge vaadi konusunda bocalamaya başladı. AKP grup başkan vekillerinden “Yerel seçim öncesi etik değil” ve “Takvim uygun olursa çıkacak” şeklinde farklı açıklamalar gelirken, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, kamu emekçilerinin buna sessiz kalmayacağını söyledi. Çuhadar, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu emekçilerini kapsaması ve taban aylığının yükseltilmesini talep ettiklerini vurguladı.

AKP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yerine getirmediği 3600 ek gösterge vaadi, yerel seçimler öncesinde de gündeme geldi. Krizle birlikte daha can yakıcı bir talep haline gelen ek gösterge konusunda Hükümetten farklı açıklamalar geldi. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, “Bu AK Parti’nin ajandasındadır. 3600 ek göstergenin seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz” derken, AKP’nin diğer Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise “3600 ek gösterge talebi, Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak” dedi.

‘TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ KAPSAMALI’

Hükümetin 3600 ek gösterge talebi karşısında bocalayan açıklamalarını gazetemize değerlendiren KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, “Seçim öncesi etik bulmuyoruz” sözlerini komedi olarak yorumladı. 24 Haziran döneminde seçim vaadi olan bir talebin yerel seçimden önce etik bulunmadığı iddiasının akıl tutulması olduğunu belirten Çuhadar, “Bülent Turan da takvim uygun olursa seçimden önce 3600 ek göstergeyi geçireceklerini söyledi. Bu 3600 ek göstergeden yaklaşık 3 milyon kamu emekçisinin 1.5 milyonu etkilenecek. Buradaki mesleki olarak sınıflandırılan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin sayısı 1.5 milyonu buluyor. 3600 ek göstergenin bütün kamu emekçilerinin talebi olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

‘TABAN AYLIĞINDA ARTIŞ OLMASI GEREKİYOR’

Ancak 3600 ek göstergeyle beraber taban ücrette bir değişime gidilmezse, vergi dilimleri nedeniyle kamu emekçileri için maaşlarda bir artış olmayacağını, aksine düşeceğini belirten Çuhadar, bu nedenle sendikalar ve konfederasyon olarak öncelikli taleplerinin taban aylığında bir artış ve taban aylık katsayısının da artışı olduğunu dile getirdi. Çuhadar, ek göstergeyi ayrımsız tüm kamu emekçileri için istediklerini ifade etti.

‘KAMU EMEKÇİLERİ BUNA SESSİZ KALAMAZ’

23 yıldır kamu emekçilerinin ek göstergelerinde bir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Çuhadar, “23 yıldır yapılmayan bir düzenleme konusunda zaten ekonomik krizle boğuşan kamu emekçileri sessiz kalamaz. Hükümetin bu talebi artık göz ardı edemeyeceğini ve bu baskılanmayla hareket edeceğini görüyoruz. Dolayısıyla bu talebin kamu emekçilerinin örgütlü bir güç içerisinde devamlı yükseltilmesi ve bunun gündemde tutulması için sendikalar da işyerinden devam eden bir çalışmayı yürütüyorlar. Taban aylığında ve taban aylığı katsayısında bir artış olmadan 3600 ek göstergenin kamu emekçilerine sadece emeklilik noktasında yansımasının da maaşlardaki düşüş nedeniyle bir süre sonra öfkeye de yol açacağını söyleyebiliriz” diye konuştu. Çuhadar, 3600 ek göstergenin bir an önce yasalaşmasını talep ettiklerini vurgulayarak, “Ek zam talebimizi de dillendirmeye devam edeceğiz. 3600 gösterge ile beraber taban aylık katsayısını ve taban aylığındaki artışı da talebimiz olarak yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.