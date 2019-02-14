Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘dolaylı’ yoldan oy istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim seviyesinin yükselmesi için yerel yönetimlerle iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “O sebeple bu seçim çok önemli. Tabii bu doğrudan doğruya biz oy istemekle ilgili değiliz. Bu konuda desteğinize talibiz” dedi.

Elazığ’da AKP’li vekil ve il başkanının da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Selçuk ‘2023 Eğitim Vizyonu’nun Türkiye’nin geleceği olduğunu, bu konuda da yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç olduğunu anlatarak, şunları söyledi: “Bu programı biz yerel yönetimlerle çok ilişkili görüyoruz. Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesini, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa, muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemli. Gerçekten verdiğimiz önemin altını çizerek ısrarla söylemeye çalışıyorum. Tabi bu doğrudan doğruya biz oy istemekle ilgili değiliz. Biz eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Ve bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak.” (Elazığ/DHA)