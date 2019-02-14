Barış Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray'a hapis cezası

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray'a "örgüt propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. 14. ACM'de iki akademisyenin aynı suçlamayla cezalandırılması istendi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti. Bianet’in haberine göre dün 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) duruşmaları görülen akademisyenlerden Mehmet Şiray hakkında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de düzenlenen "terör örgütü propagandası yapmak" suçu sabit görülerek 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme, bazı avukatların yetkisizlik talebinde bulunması üzerine, bütün talepler için yapacağı incelemeden sonra karar vereceğini söyledi. 14. ACM'de Özgecan Korkmaz ve Akın Tek için esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, akademisyenlerin TMK 7/2'ye göre cezalandırılmalarını istedi. (HABER MERKEZİ)