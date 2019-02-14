Eski eşine hapis cezası verilen kadın: Huzurlu bir uyku uyuyabileceğim

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, cezaevinden firar edip, kendisine boşanma davası açan eşi ile kendisine engel olmaya çalışan bir kadını döner bıçağı ile yaraladığı iddiasıyla yargılanan 25 yaşındaki Oğulcan Akbaş, toplam 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçte eşinden boşanan kadın, “Sonunda karar çıktığı için artık huzurlu bir uyku uyuyabileceğim" dedi.

M.R.Ö. adlı kadın 2013 yılında Oğulcan Akbaş ile evlendi. Evlenmelerinden bir yıl önce işlediği suç nedeniyle 2.5 yıl hapis cezası verilen Oğulcan Akbaş, 2016 yılında cezaevine girdi. Kadın, cezaevindeki eşine Fethiye Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Oğulcan Akbaş, dava sürerken, 12 Mayıs 2017 tarihinde Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'nden firar etti. Eşini telefonla arayarak, çocuklarını görmek için bir alışveriş merkezinin önüne çağırdı. Melek Rabia Özyer de çocukları alıp, buluşma noktasına gitti. Önce çocukları seven Akbaş, sonra yanında getirdiği döner bıçağını çıkartıp, “Hakkında dedikodular var” diyerek, eşinin sol bacağına vurmaya başladı. Genç kadın, bıçak darbeleriyle bacağından yaralanırken, başka bir kadın araya girerek, Oğulcan Akbaş'ı durdurdu. Araya giren kadın da hafif şekilde yaralandı. Oğulcan Akbaş tutuklandı. Fethiye Aile Mahkemesi çifti boşadı.

TOPLAM 16 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Akbaş hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve hakaret suçlarından Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Oğulcan Akbaş, boşandığı eşi ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan Akbaş, "Söyleyecek bir şeyim yok. Uzun süredir çocuklarımı göremedim. Tek isteğim çocuklarımı görebilmek" dedi. Mahkeme, sanık Oğulcan Akbaş'ı eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl, alenen hakaret suçundan 3 ay 15 gün, kavgayı ayırmaya çalışan kadını yaralamaktan da 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

“ARTIK HUZURLU UYUYABİLECEĞİM”

Adliye çıkışında açıklama yapan kadın, "Sonunda karar çıktığı için artık huzurlu bir uyku uyuyabileceğim. Uzun bir süre cezaevinde kalacak. Tek başıma olsaydım çok da fazla çabalayamayabilirdim. Olayın başından bu yana yanımda çok güzel insanlar vardı. Bana hep destek oldular. Bundan sonra daha rahat olacağım. Mahkemenin bu kararının gayet yerinde olduğuna inanıyorum" dedi. (DHA)