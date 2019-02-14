‘Mülteciler Avrupa’ya gidecek’ izdihamı

Urfa’da Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kente yayıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı.

Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı. Polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı, bu sırada demir korkuluk kırıldı. Çok sayıda kişi ezilmekten son anda kurtuldu.

Urfa, Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı illerden biri. Son dönemde bölge illeri ve sınır kentlerinde yapılan araştırmalar, mültecilerin ağır ekonomik koşullar ve geri gönderme söylentileri yüzünden Avrupa’ya gitmek istediğini gösteriyor. (HABER MERKEZİ)