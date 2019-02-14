Aile hekimlerine cari gider ödemeleri bir haftadır yapılmıyor

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu (AHK), ‘TTB-AHK İkinci Aile Hekimleri Buluşması’ toplantısında, aile hekimlerine ödenen cari gider artışının yüzde 10 civarında olduğunu ve bu artışın mevcut enflasyon rakamlarının yarısı düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün aile hekimlerine, cari gider adı altında aile sağlığı merkezinin kirası, çalışanlarının ücreti, SGK primleri, elektrik, doğal gaz, su, kırtasiye, temizlik, tıbbı sarf malzemesi vs giderleri için her ayın 8’ine kadar gerçekleştirdiği ödemenin henüz yapılmadığını belirten AHK “Birçok aile hekimi zor durumda kalmıştır. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hizmetli, tıbbi sekreter, hemşire gibi çalışanların ücretlerinin, kiraların ve diğer bazı giderlerin ayın birinde ödenmesi zorunlu olduğundan, cari giderlerinde buna göre ayarlanması gerekir” dedi.

AHK, İstanbul’da Sağlık Müdürlüğünün aile sağlığı merkezlerine uyguladığı yüzde 46 kira artışı, elektriğe yüzde 60 ve doğal gaza yüzde 30 üzerindeki zamlar, çalıştırılan personelin asgari ücret artışları, vergileri ve SGK primleri de dikkate alındığında giderlerin, bu ücretle karşılanamayacağının çok açık olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, Türkiye’de laboratuvarda doğrulanmış kızamık hasta sayısının 2017 yılında 69 ve 2018’in ilk 9 ayında da 510 olduğu belirtilerek vaka artışlarının nedenleri ve alınabilecek tedbirler konusunda eğitim çalışması yapılacağı belirtildi. (İstanbul/EVRENSEL)