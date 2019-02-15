Derinceli yurttaşlar: Belediyenin harcamaları şeffaf olmalı

Cemre KAVALA

Mert SAMYELİ

Kocaeli

İnsani Gelişme Vakfının (İNGEV) 2018 nisanında yayımladığı 186 ilçeyi kapsayan, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım kriterlerini baz alarak hazırladığı insani gelişme endeksi-ilçeler raporuna göre Kocaeli’deki Derince Belediyesi en kötü belediye seçildi. AKP’nin yönettiği belediyeyi işçi duraklarında servis bekleyen işçilerle konuştuk. Derinceliler her şeyden önce belediye harcamalarının şeffaf olması gerektiğini söylüyor.

Genç bir işçi olan Burak, Derince Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu söylüyor. Sosyal yardımların yeterli olduğunu ancak ulaşım konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Burak’ın beklentileri şu şekilde: “Belediyenin yaptığı işlemler halka gösterilmeli. Gelirlerin ve giderlerin tablosunu paylaşmaları lazım. Belediye başkanının halkla iç içe olması, esnafları dolaşması, insanları dinlemesi gerekiyor.”

"BELEDİYE BÜTÇELERİ ŞEFFAF OLMALI"

Suat, Derince Belediyesinin en kötü belediye olmasından haberdar. Raporun haklı ve gerçekçi olduğunu düşünüyor. Yanındaki arkadaşı Hasan ise aksine belediyenin hizmetlerinden memnun. Ancak ikisi de belediyenin nereye harcama yaptığını bilmiyor ve belediye bütçelerinin şeffaf olması gerektiğini belirtiyor. Suat, “Çevremize mahallemize harcama yapılsa görürdük bilirdik ancak hiçbir şey yok” diyor. Hasan da belediyelerin daha fazla hizmet odaklı olması gerektiğini söylüyor.

"HAYVANLAR KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER VAR"

Kadın işçiler Burcu ve Derya da durakta servis bekliyor. Derya, “Genel olarak çevre temizliği, düzeni, çöplerin düzenli alınması beni memnun ediyor. Benim için önce temizlik geliyor. Bir sıkıntımız olduğunda ilgileniyorlar, geliyorlar. Nasıl kötü belediye seçilir ki? Çevremiz güzel, sokaklarımız aydınlık” diyor. Burcu ise şunları söylüyor: “Hayvanlara daha çok önem verilmeli. Duraklara mama, su kapları koyulabilir. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve korumak için yapılması gereken çok şey var. Belediyenin ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürmesi önemli. İhtiyacı olan ile olmayanın ayırt edilip ihtiyaç sahiplerine yardım edilmeli.”

Yusuf, “Yolları kaldırımları hep seçim yaklaşınca yaptılar. Zaten yaptıkları başka bir şey de göremiyorum. Ayrıca insanlarla iç içe ve şeffaf olması gerekiyor” diyor.

"ÇOCUKLAR İÇİN PARK ALANLARI"

Zeynep belediyenin hizmetlerinden memnun olmadığını söylüyor. Özellikle kadınların yapılan yatırımlardan faydalanamadığını ifade eden Zeynep, “Kadınların sosyal aktivite alanları yok. Bu alanların arttırılması gerekiyor. Çocuklar için park alanları da önemli” diyor.

Arif de “Ben bu seçimde AK Parti’ye oy vermeyeceğim” diyerek giriyor söze. Derince’ye yol köprü gibi yapılar yapıldığını ancak bunlar yapılırken insanların hep mağdur edildiğini belirten Arif, “Bir belediyenin halka hizmet etmesi, koltuk, makam sevdası olmaması gerekiyor. Belediye dediğin hizmettir. Biz sabah kalkıp çoluğumuz çocuğumuz için işe gidiyorsak belediye de her şey için çalışacak, başka alternatifi yok” diyor.

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