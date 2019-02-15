Cargill işçisinin kazanması umut olacak

Suat KARLIKAYA

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı

Cargill fabrikası 14 işçi arkadaşımızı 17 Nisan 2018 tarihinde hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e indirmesini bahane edip işten çıkarttı. Bu arkadaşlarımız kota olmayan bölümler de dahil fabrikanın her bölümünden işçi arkadaşlarımızdı. Bir tek ortak özellikleri vardı, 14 arkadaşımız da Tekgıda-İş Sendikasına üyeydi. Ayrıca kota uygulaması yönetmelik yayımlandığı tarih olan 1 Eylül 2018 tarihinde başladı. Bugüne kadar da önceki çalışmalara göre, çalışmada herhangi bir azalma yok. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın eksiğini fazla mesailerle kapattılar. Yine de yetiştiremediler, eskiden çalışıp emekli olan işçiyi çağırdılar yeni işçi aldılar. Yani Cargill yönetiminin kotayı bahane edip sendikalaştıkları için işçi çıkarması nereden tutsa ellerinde kalıyor.

İşte burada bugün itibarı ile 304 gündür direniş sergileyen Cargill işçisinin amacı nedir bunu anlatmak gerekiyor. Cargill işçisinin işten çıkartıldığı gün önünde iki yol vardı. İşveren kıdem ve ihbar tazminatını zaten hesaplara yatırmıştı. Tekgıda-İş Sendikası da zaten üyesi olan işçilerin hukuki yükünü üzerine almıştı. Gidip başka bir fabrikada iş bulup çalışabilirlerdi. Bu yöntem genelde çoğu işçinin yaptığıydı ancak yeni gireceği fabrikada da hakkını aradığı gün tekrar kapının önüne konacaktı. Çünkü sistem maalesef ülkemizde böyle işliyor, köleliğe razı gelir hakkını aramazsan işveren seni işine yaradığın sürece kullanıyor. Ne zaman ki ben geçinemiyorum, biz hakkımızı alabilmek için birleşmek zorundayız veya köle değiliz dediğimiz gün kapının önüne konuluyoruz. Bu noktada Cargill işçileri bir karar verdi ve tekrar Cargill fabrikasında işbaşı yapabilmek için direnişe başladı. İlk önce bu yola yalnız çıktık sonra yolda devam ettikçe direnişin dostları bizlere omuz verdi ve bugünlere geldik. Bugün ilk başladığımız günden daha azimli, daha kararlıyız. Çünkü ilk yola çıktığımız gün kendimiz işimize dönmek için bir mücadeleye başladık ama bugün geldiğimiz noktada bu direniş bizi artık çoktan aşmış, birçok işçinin emekçinin sonucuna odaklandığı bir direniş olmuştur. Biz artık biliyoruz ki Cargill işçisi kazanınca, bu haksızlıklara uğrayan işçilere bir yol bir umut olacak.

Cargill işçisinin Cargill işvereninden tek talebi vardır, tekrar Cargill fabrikasında işbaşı yapmak. Bunun için de gerekli azim ve kararlılığa sahiptir. Bugün direniş halindeki mücadelemiz, işverenden olumlu bir dönüş olmazsa ileride eylemsel bir harekete dönüşecektir, bunu da herkesin bilmesini isteriz.

Bugüne kadar mücadelemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin bilmesini de isteriz ki biz Cargill işçileri olarak mücadeleyi kazanana kadar devam edeceğiz.