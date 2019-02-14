ODTÜ öğrencileri: Erdoğanlı açılış ne zafer ne de yenilgi

ODTÜ öğrencilerinin kampüste Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılışa ilişkin basın açıklamasında "Öğrencilerin üniversitede olmaması için alınan önlemler ve tam teşekküllü bir ablukaya alınan kampüs görüntüsü, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ODTÜ yönetimi için bir zafer ne de ODTÜ öğrencileri için bir yenilgidir" ifadeleri kullanıldı.

ODTÜ öğrencileri, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ODTÜ'de öğrenci topluluk ve etkinliklerine verilmeyen kongre salonundaki açılışa katılması hakkında basın açıklaması yaptı.

Rektörlük önünde yapılşan açıklamada konuşan İrem Naz Çelik, “ODTÜ Bahar Yarıyılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sermayenin taleplerini dile getirdiği, Rektör Verşan Kök’ün ise bu taleplerin üniversitedeki uygulayıcısı ve garantörü olacağını tüm ODTÜ bileşenlerine ilan ettiği bir törenle başladı” dedi.

Erdoğan’nın gelişi sebebiyle ertelenen ders seçimlerine ve toplulukların etkinliklerinin engellenmesine de tepki gösteren Çelik, iktidarın uzun zamandır üniversitelerin akademik özgürlük ortamını ve demokratik özerklik ilkesini ayaklar altına alacak hamleler yaptığını dile getirdi.

Akademisyenlerin ihracından, bu yıl ÖTK seçimlerinin kaldırılmasına kadar tüm uygulamaların üniversiteleri dönüştürme sürecinin bir parçası olduğunu belirten Çelik, “Öğrencilerin özgür tartışma ortamlarının kısıtlandığı, iktidar politikalarına muhalefetin her türünün terör suçu ile özdeşleştirildiği bu dönemde Erdoğan’ın da konuşmasında söylediği gibi esas amaç üniversitelerin karakterini sermaye ile tam uyumlu bir hale getirmek” diye konuştu.

İktidarın üniversiteleri kuşatmasında atanmış rektörleri bir araç olarak kullandığını ifade eden Çelik, ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün de bu kategoriye dahil olduğunu ifade etti.

Çelik, “Öğrencilerin üniversitede olmaması için alınan önlemler ve tam teşekküllü bir ablukaya alınan kampüs görüntüsü, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ODTÜ yönetimi için bir zafer ne de ODTÜ öğrencileri için bir yenilgidir! Ancak bu kuşatmayı kaldırmanın tek yolu öğrencilerin her alanda yan yana gelerek güçlü birliktelikler kurması ile mümkündür! ODTÜ öğrencileri, iktidarın baskı ve müdahale politikaları ile hazırladığı karanlığı bunun karşısında kurduğu güçlü birliktelikler ile söküp atacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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