Almanya’da kamu işkolunda uyarı grevleri sürüyor

Almanya’da kamu iş kolunda örgütlü sendikalar ile işverenler arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç alınmaması üzerine birçok alanda uyarı grevleri yapılmaya başlandı.

İşveren durumundaki Eyaletler TİS Birliği (TdL) ile yapılan görüşmelerde işveren tarafı bugüne kadar somut bir teklifte bulunmadı. Kamu sektöründeki en büyük sendika olan Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di), eyaletlerde değişik sektmrlerde çalışan 2,3 milyon kamu emekçisi için aylık 200 avrodan başlamak üzere en az yüzde 6 zam talep ediyor. Sendika, mesleki eğitim alan gençler için ise 100 avro zam talep ediliyor. Sendika ayrıca 28 olan izin gününün de 30’a çıkmasını istiyor.

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

6-7 Şubat’ta yapılan görüşmelere somut bir teklifle gelmeyen işvereni zorlamak üzere yapılan gervelere karılım yüksek oldu. Başkent Berlin’de yapılan uyarı grevlerine öğretmenler, kreş çalışanları, hasta bakıcıları güçlü bir şekilde katıldı. İş bırakan çalışanlar, Brandenburg Kapısı’nda miting düzenlediler. Mitinge katılan 12 bin kişi ücretlerin artırılmasını istedi.

Berlin’de toplu taşıma alanında ise grevin cuma günü yapılması bekleniyor. Metrolar ve otobüsler sefere çıkmayacak. Uyarı grevinin etkili olması bekleniyor.

Daha önce değişik eyaletlerde hastane ve kreş çalışanları uyarı grevlerine çıkmıştı. Sendika ile işveren arasında üçüncü tur görüşmesi 28 Şubat ve 1 Mart’ta Potsdam’da devam edecek. Görüşme öncesi sendikanın uyarı grevlerini yayarak işveren üzerinde baskıyı artırması bekleniyor. Bu nedenle 28 Şubat’a kadar uyarı grevlerinin artarak devam etmesi planlanıyor. (Köln/EVRENSEL)