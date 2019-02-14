Restorasyon yapılan müzede duvar çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı
Adana Müze Kompleksinde süren restorasyon çalışması sırasında duvar çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 7 işçi yaralandı.
İskelenin üzerine düşen duvarın altında kalarak yaralanan işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 2'si ağır 8 işçiden biri, götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinin Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında, saat 14.00 sıralarında duvar çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan duvarın üzerine yıkıldığı iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi. (HABER MERKEZİ)