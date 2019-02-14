HDP Milletvekili İmam Taşçıer'e 3 yıl 10 ay hapis cezası
Taşçıer’e “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “2911 sayılı kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 3 yıl 10 ay ceza verildi.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağı çıkma yasağını ilan edilmesiyle kurulan polis barikatı önünde biriken kalabalık arasında bulunması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 3 ayrı suçlamayla açılan davanın karar duruşması görüldü. Taşçıer'e 3 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Taşçıer katılmazken, avukatları Sedat Çınar ve Soran Haldi Mızrak hazır bulundu.
YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEBİNE RET
Duruşmada, avukatların müvekkillerinin milletvekili olması nedeniyle Anayasa’nın milletvekillerinin dokunulmazlığını düzenleyen 82/4 maddesi kapsamında yargılamanın durdurulması ve bilirkişi raporunun hazırlanması talebini mahkeme heyeti reddetti.
Avukat Sedat Çınar, müvekkilinin ihtardan sonra polise direndiğine dair görüntülerde bir veri olmadığını, yapılanın toplantı veya basın açıklaması olmadığını, Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle meraklı vatandaşlarla esnafın kendiliğinden toplanması olduğunu söyledi.
Avukat Soran Haldi Mızrak de yarım saatlik olayın 14 saniye süren kamera görüntülerine sıkıştırıldığını, müvekkilinin ikinci “dağılın” ihtarından sonra dağıldığını belirterek, beraat talebinde bulundu.
3 YIL 10 HAPİS CEZASI
Mahkeme, Taşçıer’e, “terör örgütü propagandası yapmak”tan beraatına, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”ten 5 yıl, “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek”ten ise 1 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, daha sonra indirime giderek hapis cezasını toplam 3 yıl 10 ay şeklinde düzenledi. (Diyarbakır/MA)