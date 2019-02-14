Türk Ezcacıları Birliği: İlaçta dışa bağımlılık bitmeli

Türk Ezcacıları Birliği, sabit avro kurundaki değişiklikle ilaç fiyatlarındaki yüzde 26,4 oranındaki artışın olumlu olduğunu ama sıkıntıların sürdüğünü açıkladı. Düzenlemenin 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, ilaç temini sorununun sürdüğü ve hastaların ilaca daha fazla para vermek zorunda kalacağı ifade edildi. Türk Eczacıları Birliği asıl çözümün ilaçta dışa bağımlılık politikalarının terk edilmesini istedi.

İlaç krizine yol açan sabit avro kuru, 2019 yılı için yapılan düzenlemeyle yüzde 26.4 oranında artarak 3,40 olarak belirlendi. 19 Şubat itibariyle geçerli olacak kur güncellemesine dair Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı. “Yapılan değişiklik sonucunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmasını, ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. İlacın yüzde 90’ından fazlasının alıcısının SGK olması gerçeğinden hareketle vatandaşlarımızın uygulamanın bu halinden çok fazla etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu işin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olan, bu uygulamadan bire bir etkilenecek olan eczacıların temsilcisi olan bizlerin masaya davet edilmemesini doğru bulmuyoruz” denildi.

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SAĞLIK HARCAMALARI ARTACAK

Yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerde tüm tarafların haklarının gözetilmesinin hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, bir sağlık meslek örgütü olarak ilacın alınabilir, bulunabilir olması; bunun da kamu, toplum ve ilaç sanayisi açısından sürdürülebilir olmasının öncelikleri olduğu ifade edildi. Yapılan düzenleme ile ilaç sanayisi rahatlamış olsa da hastaların ve eczacıların sorunlarının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düzenleme, 19 Şubat itibariyle uygulamaya konacak. Ancak sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor. Öte yandan olası uygulamalarla vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarının artacağı kaygısını da taşıyoruz” denildi.

Açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin de avro kurundan bağımsız, uzun vadeli, yerli ilaç politikalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. İlaçta dışa bağımlılığın Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkması için ellerin geleni yapmaya hazır olduklarını belirtilen açıklamada, sağlık otoritesinin de eczacının kaderine terk edilmemesi için artık bir adım atması gerektiğine inanıyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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