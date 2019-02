47 AP üyesi ve 14 basın özgürlüğü grubu, Türkiye için önerge hazırladı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) önderliğinde, Türkiye’de hedef tahtasına konulan gazeteciler için iç hukukta etkili çözüm yolunun kalmadığını belirten bir önerge hazırlandı. Türkiye’nin hukuki standartlara dönmesi çağrısı yapılan önergeye, 47 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve 14 basın ve ifade özgürlüğü grubu katıldı.

Önerge, 29 Ocak 2019’da Avrupa Parlamentosunda Chatham House kurallarıyla yapılan yuvarlak masa toplantısının ardından tamamlandı. IPI ve AP Üyesi Rebecca Harms’ın ortak düzenlediği “Türkiye: İç hukukta çözüm yolu efsanesi” başlıklı toplantıya, diğer AP üyeleri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileriyle pek çok uluslararası insan hakları örgütünün temsilcisi ve Türkiye’den gazeteci ve avukatlar katıldı.

Türkiye’de yargı sisteminin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmesinin ele alındığı toplantıda, Avrupa kurumlarının da Türkiye mahkemelerinin hak ihlalleri karşısında objektif karar verme yetisini kaybettiğini kabullenmekte yetersiz kaldığı tartışıldı.

Önerge, Türkiye’nin ifade özgürlüğü, özlük hakları, kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel iç ve uluslararası hukuk standartlarını garanti altına alması talebinde bulunuyor. Ayrıca bağımsız ve tarafsız mahkeme heyetleri tarafından adil yargılanma, masumiyet karinesi, duruşmaya fiziken katılım hakkı, yargı sürecinin ertelenmemesi gibi güvencelerin de sağlanması gerektiğini vurgulayan önerge, mesleklerinden ötürü tutuklanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford, “Bir çok AP üyesi tarafından desteklenen ve Türkiye’de gazetecilerin yüzleştiği zorlukları öne çıkaran bu önerge kritik bir zamanda tamamlandı. Türkiye’yi bu belgede yer alan önerileri dikkate almaya ve basın ve ifade özgürlüğü ilkelerinin restorasyonuna dair adımları uygulamaya davet ediyoruz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Önergenin tam metni şöyle:

“TÜRKİYELİ GAZETECİLERE KARŞI YETERSİZ İÇ HUKUK YOLLARI ÜZERİNE ÖNERGE

18 Temmuz 2018’de Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılmasından bu yana Türkiye’de basın özgürlüğü üzerine görünür bir gelişme yaşanmaması büyük bir endişe yaratmakta. Türkiye’deki gazetecilerin toplu halde tutuklanmaları, gözaltılar ve cezai hükümler, muhalif sesleri bastırmak adına bir yöntem olarak kullanılmaya devam ediyor.

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) verilerine göre, 29 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye’de 155 tutuklu gazeteci ve medya yöneticisi bulunuyor. Bu rakam, Türkiye’yi dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olma konumuna yerleştiriyor.

Bu önergenin imzacılarının endişeleri arasında;

■ Türkiye yargı sisteminde bağımsız ve tarafsızlığın yoksunluğu;

■ Hem iç hukuk hem AİHM nezdinde hızlı yasal sürecin eksikliği;

■ Gazetecileri uzun tutukluluk sürelerine tabi tutarak gazetecilik mesleğini cezalandırma pratiği;

■ Gazeteci davalarında iddianamelerin son derece yavaş hazırlanması ve mesleki materyallerin delil olarak gösterilmesi;

■ Ve yine gazeteci davalarında cumhuriyet savcılarının sık sık kullandığı “terör örgütüne üyelik” suçlamalarını adli kriterler içinde kanıtlamada yetersiz kalması bulunuyor.

ÖNERİLER

Türkiye Hükümetine:

■ Kişi hürriyeti ve güvenliği;

■ İfade özgürlüğü;

■ Haber alma ve yayma hakkı;

■ Masumiyet karinesi;

■ Ertelenmeden duruşma yapılması ve duruşmaya fiziken katılım;

■ Ve bağımsız ve tarafsız bir mahkeme heyeti tarafından vakitli işleyen bir yargı sürecini kapsayan;

■ Adil yargılanma hakkı.

İMZACILAR:

Avrupa Parlamentosu Üyeleri:

Ana Gomes, S&D

Ana Miranda, Greens/EFA

Angela Rosa Vallina de la Noval, GUE/NGL

Anna Maria Corazza Bildt, EPP

Anne-Marie Mineur, GUE/NGL

Antanas Guoga, EPP

António Marinho e Pinto, ALDE

Barbara Lochbihler, Greens/EFA

Barbara Spinelli, GUE/NGL

Benedek Javor, Greens/EFA

Boris Zala, S&D

Brando Benifei, S&D

Carolina Punset, ALDE

Costas Mavrides, S&D

David Martin, S&D

Dennis de Jong, GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL

Eva Joly, Greens/EFA

Georgi Pirinski, S&D

Helmut Scholz, GUE/NGL

Isabella de Monte, S&D

Jean Lambert, Greens/EFA

Jordi Solé, Greens/EFA

José Bové, Greens/EFA

Josef Weidenholzer, S&D

Jose Inacio Faria, EPP

Josep-Maria Terricabras, Greens/EFA

Julie Ward, S&D

Knut Fleckenstein, S&D

Kostas Chrysogonos, GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, GUE/NGL

Margrete Auken, Greens/EFA

Maria Grapini, S&D

Maria Heubuch, Greens/EFA

Mark Demesmaeker, ECR

Maximilien Dardel, GUE/NGL

Merja Kyllönen, GUE/NGL

Monica Macovei, ECR

Petra Kammerevert, S&D

Petras Austrevicius, ALDE

Rebecca Harms, Greens/EFA

Richard Sulík, ECR

Sabine Verheyen, EPP

Tanja Fajon, S&D

Theresa Griffin, S&D

Tilly Metz, Greens/EFA

Vallina de la Noval, GUE/NGL



Sivil Toplum Kuruluşları:



Article 19

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

EuroMed Rights

International Press Institute (IPI)

Journalists’ Union of Turkey (TGS)

Media and Law Studies Association (MLSA)

PEN Germany

PEN Norway

PEN International

Reporters without Borders (RSF)

Simone Susskind (Deputy, Parlement francophone bruxellois)

Wales PEN Cymru