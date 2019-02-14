Konak Belediyesinde grev kararı asımı ertelendi

Metehan UD

İzmir

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube'nin kararıyla Konak Belediyesi'ne bugün asılması planlanan grev kararı, yapılacak görüşmeden dolayı ertelendi. Sendika görüşmenin içeriğine göre kararını tekrar verecek.

Sendika ile Konak Belediyesine ait Merbel Şirketi arasından devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masada anlaşma sağlanamamış, bugün grev ilanını asma kararı alınmıştı.

Grev kararının asılmasına az bir süre kala, belediye bürokratları sendikacıları bir kez daha görüşmeye çağırdı. Görüşmeden anlaşma çıkmazsa sendika önümüzdeki günlerde grev ilanını asacak. 25 Şubat'a kadar ya anlaşma sağlanması ya da işçilerin greve çıkması gerekiyor.

Yerel seçimlere sayılı günler kala yaşanan toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlığının sebebi, bir daha aday gösterilmeyen mevcut başkan Sema Pektaş ve yönetiminin sorumluluk almak istememesi. Pektaş, sözleşmenin yeni belediye yönetimiyle yapılmasını istiyor.

1300'E YAKIN İŞÇİ GREVE ÇIKACAK

Sendika ile belediye bürokratları arasında 5 aydır süren görüşmelerde 13 maddede uzlaşılamadı. Sendika, enflasyonun üzerinde ücret artışı, paso ve diğer ekonomik maddelerde artış ve KHK ile şirket bünyesine geçen işçilerin de asgari ücret artışından faydalanmasını talep ediyor. 1300’e yakın işçinin yarıya yakını kadro düzenlenmesiyle birlikte şirket bünyesine geçti.

BİRÇOK BELEDİYE HİZMETİ ETKİLENECEK

Belediyenin ise henüz ortada resmi bir teklifi bulunmuyor. Greve çıkılması durumunda Konak Belediyesi’nde hizmetler önemli bir oranda aksayacak. Merbel işçileri, çöp toplama ve nakil işleri, fen işleri, büro hizmetleri, park ve bahçe hizmetleri, temizlik işleri gibi çeşitli faaliyet kollarında hizmet veriyor.