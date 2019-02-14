14 Şubat 2019 14:12

Denizli Sarayköy halkı JES'e bir kez daha geçit vermedi

Denizli Sarayköy'de yapılması planlanan JES için 2 ay arayla Hasköy Mahallesi'ne gelen Zorlu Enerji'nin görevlilerini, halk yine eli boş gönderdi.

Denizli Sarayköy halkı JES'e bir kez daha geçit vermedi

Hasköy Mahallesi halkı, 2 ay arayla ikinci kez gelen JES'çi şirketi yine eli boş gönderdi | Fotoğraf: Evrensel

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    Hilmi MIYNAT
    Denizli

    Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi mevkiinde kurmak istediği JES’e halk karşı çıkıyor.

    ÇED raporu hazırlama aşamasında olan proje için 18 Aralık 2018 tarihinde Hasköy’de "ÇED Halk Bilgilendirme Toplantısı" yapılmak istenmiş ancak halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantı gerçekleşmemişti. Aradan yalnızca 2 ay geçmiş olmasına rağmen hiçbir değişiklik yapılmadan getirilen projeye halk yine geçit vermedi. Bugün sabah saat 09:00’da Hasköy mahalle kahvesinde yapılmak istenen toplantıya köy halkı, mahalle muhtarları ve yaşam alanı savunucuları karşı çıktı.

    JES için Hasköy mahalle kahvesinde yapılmak istenen ÇED toplantısına halk engel oldu | Fotoğraf: Evrensel

    Jandarma ekiplerinin de hazırda bekliyor olmasına anlam veremeyen yurttaşlar, “Biz burada JES istemiyoruz. Jandarma kimi koruyor, şirket yetkililerini mi koruyor? Bizim derdimiz kavga çıkarmak değil, bu toplantıyı da JES’i de istemiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

    ÇED raporu hazırlamaya gelenleri alkış ve sloganlarla protesto eden halk "JES istemiyoruz”, “JES’e hayır”, "Halk burada”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. Mahallede yaşayan yurttaşlar, “Biz çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini karartmak istemiyoruz. Burada biz yaşıyoruz, holding sahibi İstanbul’da yaşıyor. Bu topraklar bizim, kanser olmak istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

    Hasköy halkı, jandarma görevlilerine de tepki göstererek 'Kimi koruyorsunuz!' dedi | Fotoğraf: Evrensel

    Protestoların ardından “Halkın tepkileri nedeniyle bilgilendirme toplantısının yapılamayacağı kanaatine varıldığı” şeklinde avukat ve muhtarlar eşliğinde tutanak tutuldu. Evrensel’e konuşan bir yurttaş, “Lütfen bunu kanallarda, sosyal medya sayfalarında yayın. Bunlar daha önce geldi, yine toplantı yaptırmadık ama hiçbir yerde sesimiz duyulmadı. Bir daha gelsinler istemiyoruz. Herkes duysun, herkes bilsin, ne bugün ne de yarın biz burada JES istemiyoruz” dedi.

    Hasköy halkı, ÇED toplantısının yapılmamasını tutanak altına aldı | Fotoğraf: Evrensel

    Ayrıca mahalleliler JES istemediklerini ve ÇED toplantısına gerek olmadığını belirterek kanuni gerekçeleri de içeren dilekçeleri imzaladılar. İmzalı dilekçeleri Sarayköy Kaymakamlığı ve Denizli Valiliğine teslim eden halk, 3’üncü bir ÇED bilgilendirme toplantısının önüne geçmek istiyor.

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