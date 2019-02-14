Sevgilisini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası
İzmir'de sevgilisi Funda Turan'ı bıçaklayarak öldüren Tanju Madanoğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Kadın Platformunun basın açıklaması
Fotoğraf: Evrensel
İzmir Karabağlar'da sevgilisi Funda Turan'ı bıçaklayarak öldüren Tanju Madanoğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tanju Madanoğlu, 2017 yılında tartışma bahanesiyle Funda Turan'ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Madanoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi, tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Tanju Madanoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. (HABER MERKEZİ)
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