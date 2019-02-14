Bodrum'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 13 yaralı

Bodrum'da otomobil ile lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü virajda çarpıştı. Kazada, sürücüler ve 11 öğrenci yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali M., yapılan testte alkollü çıktı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali M. yönetimindeki otomobil, virajda, lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Demir'in kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servisteki 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Ali M.'nin, yapılan testte, 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)