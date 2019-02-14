HDP Milletvekili Önlü'ye 'terör örgütü propagandası'ndan 1,5 yıl hapis

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü'nün "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DHA'da yer alan habere göre, 4 Eylül 2015'te Dersim merkezdeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliğine yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda rol aldığı iddiasıyla HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü hakkında "terör örgüt propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

Önlü'nün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada mahkeme heyeti, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ambulansla hastaneye kaldırılmalarına bizzat iştirak ettiği ve çatışmada öldürülen PKK'linin cenazesine katıldığı iddiasıyla Önlü'ye, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Alican Önlü'nün, Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)