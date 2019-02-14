Arjantinli emekçiler hükümete seslendi: Açız!

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de dün gerçekleşen yürüyüşe çeşitli sendika ve kitle örgütlerinin çağrısıyla 150 bin Arjantinli işçi ve emekçi katılarak “İstihdama evet, açlığa hayır” dedi.

El Ciudadano’nun haberine göre, birçok kentte de benzer eylemler gerçekleştirilerek “Onurlu bir yaşam istiyoruz” talebi dile getirildi.

İktidara geldiği günden bu yana neolibaral politikilar hayata geçiren, on binlerce kamu emekçisini işten atan ve sosyal harcama ve haklarda kesintiye giden Macri hükümeti, ABD ile de siyasi müttefikliği yenilemişti.

Movimientos sociales rechazan “hambre y tarifazos” en Argentina. pic.twitter.com/MqHRf7sI6M — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) 13 Şubat 2019

AÇLIK ARJANTİN’E GERİ DÖNDÜ

Bugüne kadar birçok grev ve eylem düzenleyen Arjantin emekçileri dün ise artık halkın “açlık” noktasına geldiği uyarısı yaptı. EFE ajansının haberine göre Halk Ekonomisi Emekçileri Konfederasyonu (CTEP) yöneticilerinden Juan Grabois, “Halkımız o kadar zor durumda ki Arjantin’de yeniden açlık başgösteriyor” dedi.

Başkentte Sosyal Kalkınma Bakanlığı önüne yürüyen on binler de halkın gelirlerinin açlık sınırının üzerinde olması ve kamu hizmetlerini ödeyebilecek nitelikte olması çağrısı yaptı.

Örgütlerin ortak açıklamasında da, “Hükümet kemek sıkma politikalarını derinleştirme ve aldı, 470 milyar peso tasarruf etme kararı aldı, bu, Arjantin emekçilerinin sırtına yıkılacak” dendi.

Açıklamada enflasyonun en yoksul kesimler için artı açlık anlamına geldiği ve binlerce ailenin her gün yiyecek bulamaz durumda olduğu belirtilen bildiride, buna karşın sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Arjantin’in sağcı Macri hükümeti son olarak IMF ile anlaşma imzalamış ve borç karşılığı daha fazla kemer sıkma taahhütünde bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)