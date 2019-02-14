Cıva zehirlenmesi sonrası okul tatil edildi: 35 öğrenci tedavi altında

Adıyaman'da 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

Adıyaman'da dün (13 Şubat) Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınınca, AFAD ekipleri çöpte buldukları cıva ile temas eden öğrencilerin Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki okulunda incelemelerde bulundu. Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin sınıfında yaklaşık 30 gram cıva bulan ekipler, okulda temizlik çalışması başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okulun bugün tatil edildiğini duyurarak, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama öğrenci velilerinin içlerinin rahat etmesi açısından okulda ekiplerce dezenfekte çalışması yapılıyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda dün bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeye temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı. (AA)