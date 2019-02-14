Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kartal'da çöken 7 katlı bina ile ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binanın çökmesi ve 21 kişinin yaşamını yitirerek 14 kişinin de yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturmada çöken Yeşilyurt apartmanının projesini oluşturan S.Ç, inşaatın teknik uygulama sorumlusu U.M, yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) A.K. ve Proje ve İnşaat Mühendisi O.M'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından sorgulanmaları bekleniyor. (DHA)

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