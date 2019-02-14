14 Şubat 2019 10:56
Son Güncellenme Tarihi: 14 Şubat 2019 11:48

Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çöktüğü ve 21 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNCELLENDİ
Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul Kartal'da çöken 7 katlı bina ile ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

    Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binanın çökmesi ve 21 kişinin yaşamını yitirerek 14 kişinin de yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturmada çöken Yeşilyurt apartmanının projesini oluşturan S.Ç, inşaatın teknik uygulama sorumlusu U.M, yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) A.K. ve Proje ve İnşaat Mühendisi O.M'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından sorgulanmaları bekleniyor. (DHA)

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 21 kişi öldü

    HDP’nin Kartal’da çöken binayla ilgili araştırma önergesi reddedildi

    HDP’nin Kartal’da çöken binayla ilgili araştırma önergesi reddedildi

    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari

    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP'li Aydeniz'e soruşturma
    SONRAKİ HABER

    Arjantinli emekçiler hükümete seslendi: Açız!
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Patlıcan, domates, biber ve bir de “bir mermi”!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan ordusunu kim silahlandıracak?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Kriz kuyrukları

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Akıl tutulmasının ötesinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sancaktepe ormanı

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Gözlerin*
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Photoshop
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP'li vekillerin eylemine polis engeli: Pero Dündar elinden yaralandı
    HDP'li vekillerin eylemine polis engeli: Pero Dündar elinden yaralandı

    Leyla Güven'e destek için Diyarbakır'a yürümek isteyen HDP milletvekillerine polis saldırdı. Mardin vekili Pero Dündar, elinden yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
    Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

    Kartal'da Yeşilyurt apartmanının çöktüğü ve 21 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

    Arjantinli emekçiler hükümete seslendi: Açız!
    Arjantinli emekçiler hükümete seslendi: Açız!

    İnsani kriz gerekçesiyle Venezuela’ya müdahaleyi destekleyen Arjantin Devlet Başkanı Macri’ye seslenen binlerce Arjantinli emekçi “Açız” dedi.

    Cıva zehirlenmesi sonrası okul tatil edildi: 35 öğrenci tedavi altında
    Cıva zehirlenmesi sonrası okul tatil edildi: 35 öğrenci tedavi altında

    Adıyaman'da 35 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrasında Türkiye Petrolleri Ortaokulu tatil edildi.

    Polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP'li Aydeniz'e soruşturma
    Polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP'li Aydeniz'e soruşturma

    HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında polis memurunun kolunu ısırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

    Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı
    Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı

    2018'de cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9,8 azaldı.

    MHP Milletvekili Enginyurt: Akaryakıt tanzim satışı da kursak
    MHP Milletvekili Enginyurt: Akaryakıt tanzim satışı da kursak

    MHP'li Milletvekili Cemal Enginyurt, tanzim satış uygulamasını değerlendirdi: "Akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum"

    GÜNCELLENDİ
    Online tanzim açıldı: Soğanın kilosu 5 lira 70 kuruşa geliyor
    Online tanzim açıldı: Soğanın kilosu 5 lira 70 kuruşa geliyor

    Bakan Turhan'ın açıklamasının hemen ardından tanzim satış internet üzerinden başladı. Satış noktasındaki fiyata kargo bedeli ekleniyor.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Google, Sevgililer Günü'ne özel 'börtü böcekli' doodle yayınladı
    Google, Sevgililer Günü'ne özel 'börtü böcekli' doodle yayınladı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Real Madrid ve Tottenham avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Real Madrid ve Tottenham avantajlı
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Benfica’yı ağırlıyor
    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Benfica’yı ağırlıyor
    Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’dan Öykü Arin için sergi
    Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’dan Öykü Arin için sergi
    Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı tüm dünyaya destek çağrısı yaptı
    Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı tüm dünyaya destek çağrısı yaptı

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın ülkesini askeri müdahaleyle tehdit ettiğini söyleyerek destek istedi: "Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum"

    Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü
    Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü

    Makedonya'da 50 yolcuyu taşıyan bir otobüs, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

    "Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"
    "Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"

    Devrimci Güç Birliği'nin Ovacık Belediyesi eş başkan adayları ile neden aday olduklarını ve nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini konuştuk.

    Metal işçisi: Güneş biraz gözüktü mü hemen kombiyi kısıyoruz
    Metal işçisi: Güneş biraz gözüktü mü hemen kombiyi kısıyoruz

    Otomobil ve yan sanayi üretimi yapan fabrikaların olduğu Bursa’da işten atılma tehlikesi yaşayan işçiler en temel ihtiyaçlarından kısmaya başladı.

    İzmir'de kapanan Güçbirliği Tekstil işçileri alacaklarını istiyor
    İzmir'de kapanan Güçbirliği Tekstil işçileri alacaklarını istiyor

    Güçbirliği Holding'e ait iplik üretimi fabrikasının kapanması sonrası ücretlerini ve tazminatlarını alamayan işçiler Holding önünde eylem yapacak.

    "Bir insanı sevmekle, bir öykü okumakla başlayacak her şey"
    "Bir insanı sevmekle, bir öykü okumakla başlayacak her şey"

    Ayşegül Tözeren, Dünya Öykü Günü ve bu yılki bildiriyi kaleme alan Özcan Karabulut'un öykücülüğü üzerine yazdı.

    İYİ Partinin Ordu adayı İdris Naim Şahin oldu' iddiası
    İYİ Partinin Ordu adayı İdris Naim Şahin oldu' iddiası

    AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin'in, İYİ Partinin Ordu Belediye Başkan adayı olduğu iddia edildi.  

    GÜNCELLENDİ
    İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 27 ölü
    İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 27 ölü

    İran'da Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı düzenlendi. 27 kişi öldü.

    Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Utanmaz adamın sefası çoktur
    Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'ye: Utanmaz adamın sefası çoktur

    İçişleri Bakanı Soylu, HDP'yi yine dilinden düşürmüyor: Kadın beyannamesi yayınlamışlar, 'utanmaz adamın sefası çoktur' diye bir laf var.

    GÜNCELLENDİ
    Yıldız Teknik Üniversitesinde sanata rektörlük sansürü
    Yıldız Teknik Üniversitesinde sanata rektörlük sansürü

    Yeni Akit gazetesinin Y.T.Ü ile ilgili haberinin ardından öğrencilerin panolarda bulunan reprodüksiyon eserleri rektörlük kararıyla kaldırıldı.

    Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı istifa etti
    Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı istifa etti

    Kocaeli'de, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer görevinden istifa etti.

    Kanada’da yolsuzluk tartışması krize dönüştü
    Kanada’da yolsuzluk tartışması krize dönüştü

    Kanada’da yolsuzluk tartışması nedeniyle görevden alınıp Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atanan Jody Wilson-Raybould görevinden istifa etti.

    Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında bir iddianame daha hazırlandı
    Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında bir iddianame daha hazırlandı

    İddianamede evrensel.net de “terör örgütü güdümünde yayın yapan” bir medya kuruluşu ilan edildi.

    ABD'de çocuklara istismarda bulunan 63 rahibin ismi açıklandı
    ABD'de çocuklara istismarda bulunan 63 rahibin ismi açıklandı

    New Jersey eyaletinde kiliselerde çocuklara yönelik tacizde bulunduğu tespit edilen 63 rahibin ismi açıklandı.

    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari
    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari

    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İstanbul Kartal’da çöken binaya ilişkin soru önergesi verdi.

    Liberya’da altın madeninde göçük: 5 ölü, 40 kayıp
    Liberya’da altın madeninde göçük: 5 ölü, 40 kayıp

    Liberya’nın Nimba bölgesindeki bir madende göçük yaşandı. Göçük altında kalan 5 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı, 40 işçi kayıp.