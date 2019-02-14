MHP Milletvekili Enginyurt: Akaryakıt tanzim satışı da kursak

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda hükümete seslendi: "Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik."

MHP'li Enginyurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile sebze ve meyve fiyatlarında düşüş olacağı iddiasıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını değerlendirdi. Benzin fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Enginyurt, Twitter'dan şunları kaydetti: "Hazır tanzim satış işine el atmış iken, bir de akaryakıt tanzim satış istasyonları da kursak diyorum. Ne güzel olur; ucuz mazot, ucuz benzini çok özledik" dedi.

Hazır Tanzim satış işine el atmış iken,bir de AKARYAKIT TANZİM SATIŞ istasyonları da kursak diyorum.

Ne güzel olur;ucuz mazot,ucuz benzini çok özledik. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) 13 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)