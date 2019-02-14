14 Şubat 2019 07:25

Fransa'da 2 polisi yumruklayan eski boksöre 30 ay hapis cezası verildi

Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği eylemde iki polisi yumruklayan eski boksör Christophe Dettinger'e 30 ay hapis cezası verildi.

Fransa'da 2 polisi yumruklayan eski boksöre 30 ay hapis cezası verildi

maxAECextended adlı kullanıcının Twitter'da paylaştığı videonun ekran görüntüsü

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    'Sarı yelekliler'in, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 Ocak'ta düzenlediği eylemde iki polise yumruk atan eski boksör Christophe Dettinger'e 30 ay hapis cezası verildi.

    30 aylık hapis cezasının 18 ayını erteleme kararı alan mahkeme, Dettinger'in gündüzleri serbest, geceleri ise cezaevinde kalmasına karar verdi. 12 ay boyunca yarı-açık cezaevinde kalacak olan Christophe Dettinger'e ayrıca, 6 ay boyunca Paris'e gitmeme ve yumruk attığı polislere 2 bin ila 3 bin avro tazminat ödeme cezası verildi.

    Boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri yumrukladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

    Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin avronun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası, hükümet üyelerinin tepkisine neden olmuştu. (DIŞ HABERLER)

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