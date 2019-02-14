Bursa ve Silivri'de metruk bina yangını

Bursa ve Silivri'de metruk binalarda yangın çıktı. Çıkan yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın verdiği bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

SİLİVRİ'DE 3 KATLI BİNA YANDI

Fotoğraf: DHA

Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bir binada 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (HABER MERKEZİ)